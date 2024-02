Moja 91-letnia mama, która oglądała wyłącznie Telewizję Polską – zdradził Artur Barciś. Słynny aktor powiedział, jak starsza kobieta zareagowała na zmiany w TVP po nadejściu nowego rządu.

Artur Barciś to jeden z najpopularniejszych polskich aktorów serialowych, kojarzonych z takimi produkcjami jak „Miodowe Lata”, czy „Ranczo”. Artysta nie unika mediów społecznościowych, a w ostatnich latach zamieszcza za ich pośrednictwem komentarze dotyczące także rzeczywistości politycznej.

W rozmowie z Plejadą podzielił się swoimi wrażeniami po ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych, po których nastąpiła zmiana władzy w kraju. – My właściwie zawsze mogliśmy wyrażać swoje zdanie, tylko nie wszyscy mieli odwagę to robić. Tak, czuje się ten oddech. Przede wszystkim wiemy, że idziemy znowu we właściwą stronę, że to nie jest jakaś czarna uliczka ksenofobii i nietolerancji, tylko idziemy w kierunku Europy – zauważył.

Artur Barciś opowiedział, jak jego 91-letnia mama zareagowała na zmiany w TVP

Aktor wyraził nadzieję, że Polska powróci na swoje europejskie tory. W jego ocenie obecnie wszystko idzie już we właściwym kierunku. – Uważam, że to wszystko wymaga czasu. Zmiany szczególnie w sądownictwie — to jest proces, tego nie da się zrobić po prostu błyskawicznie – zastrzegł.

Barciś podzielił się także ciekawą historią ze swojej rodziny. – Moja 91-letnia mama, która oglądała wyłącznie Telewizję Polską i zawsze mnie krytykowała za to, że ja nie popierałem wiadomej partii – podkreślił. – Teraz nagle mi powiedziała: „Wiesz, wiele zrozumiałam”. Ja mówię: „No nareszcie!” – dodał.

