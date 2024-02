To byłaby prawdziwa sensacja. Bartosz Węglarczyk z Onet.pl podał w serwisie „X”, że gwiazda Polsat News może wystartować w przyszłorocznych wyborach na prezydenta Polski.

Giełda nazwisk dotyczących kandydatów na prezydenta Polski ruszyła. Niedawno dziennikarz serwisu gazeta.pl Jacek Gądek, że wśród plotek pojawia się m.in. informacja, iż o ten urząd mógłby ubiegać generał Romuald Andrzejczak, który jeszcze do niedawna dowodził polską armią.

Tymczasem jeszcze bardziej sensacyjną informację przekazał Bartosz Węglarczyk z Onet.pl. Z jego wpisu w serwisie „X” wynika, że o fotel prezydenta może ubiegać się jego koleżanka po fachu. Dziennikarz powołuje się na think tank Polityka Insight.

Chodzi o Dorotę Gawryluk, dziennikarkę od wielu lat związana ze stacją telewizyjną Polsat News. – Dorota Gawryluk, jedna z gwiazd Polsatu News oraz prowadząca „Wydarzenia,” ma zostawić świat mediów dla polityki. Dziennikarka celuje naprawdę wysoko. Jak wynika z informacji think tanku Polityka Insight Gawryluk szykowana jest na kandydatkę w wyborach prezydenckich 2025 – napisał Węglarczyk.

Dziennikarz dodał jednocześnie, że „tym samym dołącza ona do coraz liczniejszego grona pretendentów do fotela głowy państwa”. Think Tank Polityka Insight podaje, że swoje doniesienia opiera na anonimowych rozmówcach, a sama zainteresowana póki co zaprzecza, że planuje walczyć o Pałac Prezydencki.

