Krzysztof Jackowski po raz kolejny postanowił zabrać głos na temat nadchodzących wydarzeń politycznych. Najsłynniejszy polski jasnowidz zobaczył w wizji Donalda Tuska i ujawnił, o czym aktualnie myśli premier. Bardzo jednoznacznie odniósł się również do kwestii potencjalnych wcześniejszych wyborów parlamentarnych.

Jackowski w rozmowie z „Super Expressem” nie przekazał dobrych wieści dla tych, którzy oczekują uspokojenia sytuacji w polityce. „Jest zadyma za zadymą. I tak będzie ciągle. Nie będzie chwili spokoju” – przewiduje jasnowidz.

Następnie padło pytanie o możliwość wcześniejszych wyborów. „W tej sprawie wypowiadałem się już w grudniu. Wtedy powiedziałem, że pierwszy poważny zgrzyt w tej nowej koalicji będzie w kwietniu” – powiedział Jackowski. Dziennikarz zwrócił uwagę, że w kwietniu odbędą się wybory samorządowe. „W kwietniu mają być wybory? Nie wiedziałem. No to znam odpowiedź, dlaczego będzie pierwszy zgrzyt. Drugim takim elementem zapalnym są nadchodzące wybory prezydenckie i ogromna popularność Hołowni” – odparł jasnowidz.

Jackowski opowiedział też o swojej wizji dotyczącej Donalda Tuska. „Nie jest do końca zadowolony z tej koalicji. On by chciał, aby karty znów zostały rozdane na nowo. Chciałby nowych wyborów. Mam takie wrażenie, że wybory będą. Tak, przedterminowe wybory się odbędą” – zapowiedział.

Źr. o2.pl; „Super Express”