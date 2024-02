Jacek Gądek, dziennikarz serwisu gazeta.pl, przekazuje zaskakujące informacje na temat potencjalnego kandydata na prezydenta Polski. Jego start byłby dla wielu osób sporym szokiem.

Gądek przyznaje, że jeszcze niedawno, w kręgach związanych z Prawem i Sprawiedliwością, krążyła plotka, jakoby start w wyborach na prezydenta Polski rozważał generał Rajmund Andrzejczak. Ten sam, który jakiś czas temu zrezygnował z funkcji głównego szefa polskiej armii, a następnie odszedł do cywila.

– Jeden z bardzo gorących domysłów czy też plotek w obozie wówczas rządzącym (PiS) w zeszłym roku był taki: gen. Rajmund Andrzejczak chce startować na prezydenta w 2025 r.! Także przez to zaufanie w PiS do niego topniało. „Ten Andrzejczak to już się zachowuje jakby szedł w politykę” – takie opinie można było wówczas usłyszeć. Takie pogłoski mogą być – co oczywiste – elementem zakulisowych walk i nie tylko takich, bo Błaszczak publicznie zwalczał dwóch wtedy najważniejszych generałów. Jednak nie brały się z niczego te pogłoski, wszak Andrzejczak błysnął wtedy w amerykańskiej TV, co brano za poszlakę – napisał Gądek.

– Wtedy Andrzejczak był jeszcze w służbie czynnej jako szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, czyli był „pierwszym żołnierzem RP”. Tuż przed wyborami demonstracyjnie (co miało też polityczną wagę i zabolało obóz PiS) złożył rezygnację. Powód nr 1: narastający konflikt z szefem MON Mariuszem Błaszczakiem – dodaje dziennikarz.

Rajmund Andrzejczak wystartuje na prezydenta Polski?

W dalszej części swojego wpisu Gądek przyznaje, że tego czy Andrzejczak faktycznie wystartuje na prezydenta Polski wykluczyć nie można. Dziennikarz podkreśla jednak, że w publicznych wypowiedział były wojskowy zaprzecza chęci angażowania się w politykę.

– Ale wystarczy spojrzeć na Czechy – tam od 2023 r. prezydentem jest Petr Pavel, czyli… były szef Sztabu Generalnego czeskiej armii. Gen. Andrzejczak, gdyby chciał, to mógłby w polityce zaistnieć i to takiej sporego kalibru – napisał Gądek.

