ASG – dlaczego jest wybierane i co warto posiadać na strzelankę?

Obecne czasy obfitują w wiele różnych i ciekawych rozrywek, wśród których możemy wymienić tak zwane “strzelanki”. Wiele osób nie wie jednak, czy lepiej będzie zdecydować się na Air Soft Gun, czy Paintball. Każdy z tych sportów ma swoich zwolenników, jak i przeciwników. Dowiedzmy się zatem, czym się różnią i co może wpłynąć na nasz wybór.

Paintball i Air Soft Gun

Paintball jest jedną z najpopularniejszych rozgrywek, polegającą na strzelaniu do przeciwników kulkami z kolorowymi farbkami. Air Soft Gun (ASG) z kolei wykorzystuje plastikowe kulki, które odpowiadają za trafienia. W obu przypadkach zabawa polega jednak na rywalizacji i współpracy jednocześnie, pozwalającej jednej drużynie na wygraną. Co więcej, z pomocą tych zabaw można odgrywać nawet całe, wielogodzinne bitwy czy inscenizacje, dające wiele frajdy. Po co zatem sięgnąć?

Przewaga Air Soft Gun

Wiele osób, mając do wyboru Air Soft Gun i Paintball, wybiera tę pierwszą alternatywę. Przede wszystkim decyduje o tym cena zabawy: ASG jest znacznie tańsze. Przykładowo, za pięć tysięcy biodegradowalnych kulek należy zapłacić około 35 zł. W tej samej cenie dostaniemy jedynie 500 kulek do Paintballa, co oznacza, że jest on dziesięciokrotnie droższy od ASG.

Drugą i równie ważną zaletą jest to, że wykonane z tworzywa kulki nie brudzą ubrań w przeciwieństwie do farbek. Dzięki temu nie musimy zabierać ubrań na zmianę lub zabezpieczać umundurowania i sprzętu przed zachlapaniem, co zazwyczaj jest konieczne w czasie Paintballa.

Dla wielu miłośników broni palnej najważniejsze jest to, że pistolety czy karabiny do ASG wyglądają jak prawdziwe: to znaczy nie posiadają ogromnego zbiornika na kulki z farbą, który według wielu weteranów psuje wygląd takiej broni. Dobrze wykonane karabiny do Air Soft Gun ciężko odróżnić od prawdziwej broni, co jest niewątpliwą zaletą dla wielu osób.

Dodatkowym atutem jest to, że wybierając się na ASG, nie musimy zastanawiać się nad tym, czy nasze pociski zabrudzą farbą otoczenie. Strzelanki często odbywają się w pustostanach, na przykład wynajętych od właścicieli na większy “zlot”. Miejsca te pozwalają na odgrywanie scenariuszy, jednak nie mogą zostać zdewastowane. Z tego względu Paintball nie mógłby się w nich odbywać i jest ograniczony do specjalnie wyznaczonych dla niego przestrzeni. Niestety nie zawsze mają one odpowiedni klimat.

Pierwsze kroki z ASG

Kiedy zamierzamy zacząć naszą przygodę z ASG, pierwszym krokiem musi być wybór interesującej nas broni. Na rynku dostępne są różnego rodzaju karabiny czy pistolety. Na początek polecany jest jednak karabin. Będzie on o wiele bardziej funkcjonalny podczas mniejszych, jak i większych spotkań. Pistolet w ASG może posłużyć jako dodatek.

Oczywiście, należy liczyć się z faktem, że w trakcie strzelanki mogą zdarzyć się różnorodne wypadki. Właśnie dlatego należy mieć ze sobą atestowane okulary ochronne, które ochronią oczy przed zranieniem (a w skrajnym przypadku nawet utratą).

Warto poświęcić uwagę także maskowaniu, które powinniśmy dobrać w zależności od tego, na jakim terenie będzie odbywała się strzelanka. Drugim istotnym kryterium będzie pora roku, która zdecydowanie wpłynie na rodzaj ubrania. Dodatkowym i bardzo ważnym elementem będą rękawice taktyczne, których zadaniem jest ochrona dłoni oraz ukrycie ich przed przeciwnikiem. Jasny kolor skóry potrafi bowiem zdradzić naszą pozycję. Co więcej, rękawice taktyczne nie utrudniają trzymania broni i wymiany magazynka, a nawet korzystania w trakcie akcji ze smartfona bądź innych urządzeń pozwalających na komunikację z kolegami z drużyny.

Wybierając wyposażenie do ASG, warto również zadbać o odpowiednie obuwie z solidną podeszwą, która uchroni nas przed szkłem, gwoździami czy drutami. Z kolei protektor obuwia powinien zabezpieczać nas przed poślizgnięciem się i upadkiem. Cholewka musi być wykonana z solidnego materiału, który ustabilizuje nogę oraz będzie stanowić zabezpieczenie przed ostrymi elementami otoczenia.

