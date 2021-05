Zaatakował księdza podczas porannej mszy świętej w Dusznikach-Zdroju (woj. dolnośląskie). Lokalne media informują o incydencie z udziałem 38-letniego mężczyzny. Napastnik podszedł do duchownego w trakcie nabożeństwa i skierował w jego stronę przedmiot przypominający broń. Interweniowali uczestnicy mszy.

Do zdarzenia doszło podczas poniedziałkowej mszy świętej w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Dusznikach Zdroju. Portal KŁODZKIE info donosi, że w pewnym momencie liturgii do kapłana podszedł 38-letni mężczyzna.

Relacje świadków wskazują, że napastnik wypowiedział kilka słów do księdza. Następnie skierował w stronę duchownego przedmiot przypominający broń palną. Ksiądz uciekł do zakrystii, a w międzyczasie grupa wiernych podjęła interwencję. Na szczęście udało im się obezwładnić 38-latka. Po wszystkim na miejsce wezwano policję.

Zanim na teren świątyni dotarł patrol funkcjonariuszy napastnikowi udało się uciec. Jednak nie na długo, bowiem policjantom udało się go schwytać już po kilkunastu minutach.

Zachowanie mężczyzny sugerowało, że mógł być pod wpływem substancji odurzających. Potwierdziło to późniejsze badanie. Zatrzymany napastnik miał ponad 2 promile w wydychanym powietrzu.

38-latek został przetransportowany do policyjnego aresztu. Dziennikarze RMF FM informują, że po wytrzeźwieniu zostanie przesłuchany. 38-latek może usłyszeć zarzuty.

W Dusznikach Zdroju mężczyzna wszedł do kościoła i miał grozić księdzu bronią. Wg wstępnych informacji policji była to jednak atrapa. Mężczyznę wyprowadzili wierni a po krótkiej ucieczce zatrzymali go policjanci. Był pijany. @RadioZET_NEWS