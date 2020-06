Policjanci zatrzymali mężczyznę odpowiedzialnego za atak na kierowcę busa. Kilka dni temu 34-latek zadał kierowcy kilka ciosów nożem. Podejrzany usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa.

Atak na kierowcę busa miał miejsce w ubiegłą środę wieczorem. „Mężczyzna został zatrzymany w sobotę ok. godz. 22 na terenie jednej z prywatnych posesji w Krośnie. Był kompletnie zaskoczony. Nie spodziewał się, że funkcjonariusze wpadną na jego trop” – poinformował aspirant sztabowy Paweł Buczyński, rzecznik krośnieńskiej policji, cytowany przez RMF FM.

Śledczy już przesłuchali podejrzanego i przedstawili mu zarzut usiłowania zabójstwa. Prokuratura Okręgowa w Krośnie wystąpiła już z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie 34-latka.

Do zdarzenia doszło na dworcu autobusowym w Krośnie. Był to przystanek końcowy tego busa. Gdy wysiedli z niego niemal wszyscy pasażerowie, kierowca dostrzegł, że jeden z mężczyzn zasnął na tylnych siedzeniach. Podszedł go obudzić, ale wtedy nastąpił atak. Napastnik kilka razy ugodził go nożem i uciekł. Kierowca w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala.

Atak nożownika widzieli świadkowie, cytowani przez portal krosno24.pl. „Ludzie wysiedli i nagle usłyszałyśmy krzyki. Z pojazdu wybiegł wysoki, napakowany mężczyzna w jasnozielonej kurtce, spodniach moro z czarną czapką kaszkietówką i czarnym plecakiem. Miał krótkie, ciemne włosy. Wydał dziwny okrzyk i uciekł. Po chwili z busa wyszedł zakrwawiony kierowca. Okazało się, że chciał obudzić tego mężczyznę, bo spał, a on się zdenerwował i go zaatakował.” – mówi świadek.

