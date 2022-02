Atak na Ukrainę może się odbyć w ciągu najbliższych dni – wynika z oświadczenia, które w czwartek wygłosił sekretarz stanu USA Antony Blinken podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Blinken zaapelował do Kremla o uspokojenie sytuacji.

Napięcie na linii rosyjsko-ukraińskiej przeniosło się na arenę międzynarodową. W ostatnich dniach w sytuację na granicy naszego sąsiada aktywnie zaangażowali się przedstawiciele administracji USA.

-Prawdopodobieństwo rosyjskiej inwazji na Ukrainę jest bardzo wysokie – stwierdził w czwartek prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Z kolei sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Lloyd Austin poinformował, że aktualne dane nie potwierdzają rzekomego wycofywania Rosjan z okolic granic z Ukrainą.

USA informują o zarejestrowaniu wzmożonego ruchu rosyjskich samolotów bojowych, a nawet gromadzenia zapasów krwi. To wszystko sygnały, że Kreml może przygotowywać się do inwazji.

Sytuację podgrzało dodatkowo dzisiejsze oświadczenie, które wygłosił sekretarz stanu USA Antony Blinken. – Nasze informacje jasno wskazują, że te siły, w tym siły lądowe, powietrzne, okręty, przygotowują się do rozpoczęcia ataku przeciwko Ukrainie w nadchodzących dniach – poinformował na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ, które zwołała Rosja.

Rozpoczęło się wystąpienie @SecBlinken na forum Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Szef amerykańskiej dyplomacji mówi o zagrożeniu ze strony Rosji,rosyjskich planach i wysiłkach na rzecz deeskalacji napięcia.”Nasza odpowiedź będzie ostra i zdecydowana” mówi. pic.twitter.com/ZYV7tG9gE1 — Paweł Żuchowski (@p_zuchowski) February 17, 2022

W ocenie sekretarza stanu USA, Rosjanie podjęli działania w kierunku wojny. Obecnie mają próbować stworzyć pretekst do inwazji. Tym miałyby być m.in. doniesienia o rzekomym ataku chemicznym. Blinken zaapelował do Rosji i zaprzeczenie, że Kreml przygotowuje się do wojny.