W czwartek rano miał miejsce atak terrorystyczny w jednym z kościołów w Nicei we Francji. Napastnik uzbrojony w nóż wtargnął do świątyni, gdzie zamordował trzy osoby i ranił kilka innych. Media informują, że jednej z modlących się kobiet obciął głowę. Po ataku w Nicei premier Francji ogłosił stan zagrożenia terrorystycznego w całym kraju. Później do drugiego ataku doszło w Awinionie.

Atak terrorystyczny miał miejsce w czwartek przed południem. Przytaczane przez media policyjne źródła informują, że napastnik zamordował dwie osoby w kościele, a jedną w pobliskim barze, gdzie ofiara szukała schronienia. Według źródeł w pogotowiu ratunkowym, miała około 40 lat. Jej ostatnie słowa brzmiały: „Powiedzcie moim dzieciom, że je kocham”.

Burmistrz Nicei Christian Estros przekazał, że podejrzany o atak został postrzelony przez funkcjonariuszy i jest transportowany do szpitala. Estros stwierdził, że był to atak terrorystyczny. Nożownik miał powtarzać muzułmańską formułę: Allahu Akbar, czyli Bóg jest wielki. Burmistrz zaapelował do prezydenta Macrona, by „rozprawił się islamofaszyzmem”.

Szef MSW Gerald Darmanin donosi, że w Nicei trwa operacja policji. Uruchomił komórkę kryzysową w związku z atakiem. Po ataku w Nicei premier Macron ogłosił stan zagrożenia terrorystycznego w całym kraju.

W sieci pojawiło się nagranie z momentu zatrzymania terrorysty.

Media zwracają uwagę, że atak terrorystyczny w Nicei nastąpił kilka dni po tym, jak 18-latek pochodzenia czeczeńskiego w brutalny sposób zabił nauczyciela historii. Mężczyzna wywołał wściekłość społeczności muzułmańskiej, bo na lekcjach z życia społecznego pokazywał uczniom karykatury Mahometa.

Atak w Awinionie

W czwartek doszło także do drugiego zdarzenia w Awinionie. Policja zastrzeliła w czwartek uzbrojonego mężczyznę, który groził przechodniom i zaatakował patrol policji w Awinionie na południu Francji – poinformowała policja. Według świadków napastnik krzyczał „Allahu Akbar”.

Do zdarzenia doszło około godz. 11 w dzielnicy Montfavet.

Patrol policji początkowo postrzelił mężczyznę, jednak ten nadal usiłował atakować policjantów. Jeden z funkcjonariuszy zastrzelił napastnika – informuje stacja BFM TV, powodując się na źródła policyjne.

