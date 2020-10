Papież Franciszek podczas audiencji generalnej w Watykanie zwrócił się do Polaków. Ojciec Święty przypomniał, że Jan Paweł II zawsze wzywał do ochrony życia. Zapewnił o swej modlitwie o siłę dla tych, którzy przyjmują życie, także gdy wymaga to „heroicznej miłości”.

W środę podczas audiencji generalnej w Auli Pawła VI papież Franciszek zwrócił się do Polaków. Papież przypomniał słowa Jana Pawła II na temat ochrony życia. Słowa Ojca Świętego padły w chwili, gdy w Polsce trwają gwałtowne protesty zwolenników aborcji eugenicznej.

„22 października obchodziliśmy liturgiczne wspomnienie świętego Jana Pawła II, w roku setnej rocznicy jego urodzin. Zawsze wzywał on do szczególnej miłości wobec ostatnich i bezbronnych i do ochrony każdego życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci” – powiedział papież Franciszek.

„Przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i świętego papieża Polaka, proszę Boga, aby obudził w sercach wszystkich szacunek dla życia naszych braci. Zwłaszcza najsłabszych i bezbronnych, i dał siłę tym, którzy je przyjmują i troszczą się o nie, także wtedy, gdy wymaga to heroicznej miłości. Niech Bóg Wam błogosławi!” – dodał papież Franciszek.

.@Pontifex_pl do Polaków podczas audiencji generalnej: proszę Boga, aby obudził w sercach wszystkich szacunek dla życia naszych braci, zwłaszcza najsłabszych i bezbronnych, i dał siłę tym, którzy je przyjmują i troszczą się o nie, także wtedy, gdy wymaga to heroicznej miłości. pic.twitter.com/ZTCNsiSQP1 — EpiskopatNews (@EpiskopatNews) October 28, 2020

Od kilku dni przez Polskę przelewa się fala protestów. Ma ona związek z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który zakazuje w Polsce tzw. aborcji eugenicznej. W wielu miejscach dochodziło do skandalicznych sytuacji takich jak ataki na kościoły i zakłócanie nabożeństw modlitewnych.

Czytaj także: Kamiński: „Policja będzie podejmowała zdecydowane działania ws. ataków na kościoły”

Czytaj także: Kinga Duda zabrała głos ws. protestów dotyczących aborcji

Źr. wPolityce.pl; twitter