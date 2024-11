Baza wojskowa w Redzikowie znalazła się na liście celów do potencjalnego ataku jądrowego Rosji. Wiadomość podaną przez rosyjskie MSZ ostro skomentował były szef GROM gen. Roman Polko. – Ta informacja jest teraz wykorzystywana po to, żeby siać strach – przekonuje.

Informację o tym, że baza w Redzikowie znalazła się na liście do potencjalnego ataku bronią jądrową przez Kreml przekazała Maria Zacharowa, rzeczniczka prasowa rosyjskiego MSZ. Warto dodać, że jest to amerykańska baza przeciwrakietowa. W opinii Kremla obecność USA w Polsce ma charakter prowokacji.

Zapowiedziami Zacharowej kompletnie nie przejmuje się gen. Roman Polko. Były szef GROM uważa, że Rosjanie chcą w ten sposób wywołać strach i zasiać panikę w Polsce. – Ta informacja jest teraz wykorzystywana po to, żeby siać strach – podkreślił.

Baza w Redzikowie na liście do ataku jądrowego. Polski generał nie ma złudzeń

W tym kontekście wspomniał o innym, jego zdaniem, przypadku zastraszania. Chodzi o atak pociskiem balistycznym (służącym do przenoszenia głowic jądrowych) w Dnieprze. – To są wszystko elementy mocnej kampanii Rosji obliczonej na to, że Zachód się przestraszy i będzie negocjował pokój pod presją siły Rosji, a nie własnej siły – podkreślił.

Równocześnie gen. Polko przekonuje, że siły amerykańskie zdają sobie sprawę z wagi i roli bazy w Redzikowie. – Takie obiekty mają duże znaczenie i są celem. Ale właśnie z tego samego względu są dużo lepiej chronione niż inne – stwierdził.

W środę oficjalne otwarcie amerykańskiej bazy antyrakietowej Aegis Ashore w Redzikowie. Baza jest częścią systemu obrony przeciwrakietowej NATO.



W otwarciu weźmie udział Prezydent RP @AndrzejDuda, przedstawiciele polskiego rządu, USA oraz #NATO.



– Szef BBN @JacekSiewiera

🇺🇸🇵🇱🇷🇺

Amerykańska baza w polskim Redzikowie już dawno została wpisana na listę priorytetowych celów do zniszczenia przez wojska rosyjskie w przypadku wybuchu jakiegokolwiek konfliktu z zachodem – Zacharowa na dzisiejszej konferencji prasowej pic.twitter.com/cTABP7NTvg — WarNewsPL (@WarNewsPL1) November 21, 2024

Moskwa oraz Mińsk nie wstrzymują działań z zakresu deprecjonowania wizerunku RP w kontekście uruchomienia amerykańskiej bazy obrony przeciwrakietowej w Redzikowie.



Z jednej strony baza kreowana jest na zagrożenie dla Rosji (przekaz wewnętrzny), a z drugiej kreowana jest na… https://t.co/mTFxso7GsC pic.twitter.com/BMzdZmTY9f — Michał Marek (@mic_marek) November 16, 2024

