Do groźnego wypadku z udziałem wiozącego dzieci autobusu doszło w okolicach Kamiennej Góry w województwie dolnośląskim. Pojazd wpadł w poślizg na oblodzonej drodze. Do szpitala trafił kierowca i dwoje pasażerów.

Do groźnego wypadku doszło w poniedziałek rano po godzinie 7:00. Na lokalnej drodze pod Lubawką w okolicach Kamiennej Góry (województwo dolnośląskie) w poślizg wpadł autobus PKS relacji Kochanów-Kamienna Góra. Podróżowało nim 13 pasażerów, większość z nich to dojeżdżający do szkoły uczniowie.

Wiadomo, że kierowca i co najmniej dwoje pasażerów trafiło do szpitala z ciężkimi obrażeniami. Lokalne media informują również o pięciu osobach, które zostały przewiezione do szpitala. Pozostałym nic się nie stało.

Wypadek autobusu w Olszynach koło Kamiennej Góry. Autobusem jechało 13 osób w tym kilkoro uczniów. 5 osób odwieziono do szpitala. Opublikowany przez Muzyczne Radio INFO Niedziela, 26 stycznia 2020

Źr.: Facebook/Muzyczne Radio INFO, Radio ZET