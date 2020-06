Proszę pana, pan mnie obraża od początku tego programu, tak, że ja panu bardzo dziękuję – po tych słowach Katarzyna Kolenda-Zaleska zerwała rozmowę z Jackiem Żalkiem. Sytuacja, do której doszło na antenie TVN24 wywołała falę komentarzy w mediach społecznościowych.

Jacek Żalek był jednym z gości Katarzyny Kolendy-Zaleskiej w „Faktach po Faktach„. Poseł od początku ostro polemizował z tezami dziennikarki. Jednak napięcie osiągnęło apogeum, kiedy pojawił się temat LGBT.

Kolenda-Zaleska poprosiła o komentarz ws. słów Joachima Brudzińskiego, który stwierdził, że „Polska bez LGBT jest najpiękniejsza”. – Ja rozumiem, że chodzi o ideologię… – tłumaczył Żalek. Następnie poseł poprosił dziennikarkę, aby wyjaśniła widzom, co rozumie pod skrótem „LGBT”.

– Są ludzie homoseksualni, ludzie transseksualni… – zaczęła wymieniać dziennikarka.

– Nie, no to nie są ludzie… – przerwał jej poseł.

Kolenda-Zaleska zaprotestowała, sugerując, że Żalek odmawia człowieczeństwa osobom LGBT. – To nie są ludzie, to jest ideologia. To jest ideologia – mówił poseł.

Dziennikarka nie chciała jednak zaakceptować słów polityka. – Są jakieś granice, także w tym programie. Także ja panu bardzo podziękuję za naszą dzisiejszą, ponieważ jeśli pan mówi, że LGBT to nie są ludzie, to naprawdę nie powinien pan… – powiedziała. Niedługo po tym połączenie z Żalkiem zostało przerwane.

Kolejny posel, ktory uwaza, ze jestesmy niczym.@KolendaK dziękuje za wyproszenie tego pana ze studia!!!!!! #LGBTtoLudzie pic.twitter.com/83Ac9hDoMe — Bart Staszewski 🏳️‍🌈🇵🇱 (@BartStaszewski) June 12, 2020

Kolenda-Zaleska przerwała rozmowę z Żalkiem. Fala komentarzy po incydencie

Incydent jest szeroko komentowany w mediach społecznościowych. Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy publicznie podziękowała dziennikarce TVN24 za wyproszenie Żalka. Podobnie sprawę oceniła Marcelina Zawisza. – Obóz prawicy ze szczucia na ludzi zrobił element kampanii – podkreśliła.

Panie Żalek, jest pan zerem.@KolendaK dziękuje za wyproszenie tego pana ze studia. — J. Scheuring-Wielgus (@JoankaSW) June 12, 2020

Poseł Żalek z szyderczym uśmiechem stwierdził, że geje i lesbijki to nie są ludzie.



Obóz prawicy ze szczucia na ludzi zrobił element kampanii.



Chorzy z nienawiści odbieracie ludziom człowieczeństwo. Ile jeszcze osób skrzywdzicie zanim zrozumiecie, że wasza nienawiść zabija?! — Marcelina Zawisza (@mmzawisza) June 12, 2020

Oburzeni byli również niektórzy dziennikarze.

„LGBT to nie są ludzie” – poseł PiS Jacek Żalek, Polska, XXI wiek.



Po tej wypowiedzi @KolendaK podziękowała posłowi za rozmowę, podkreślając, że są pewne granice wypowiedzi, których przekraczać nie można. — Patryk Michalski (@patrykmichalski) June 12, 2020

Jednak Patryk Słowik z „Dziennika Gazety Prawnej” zwraca uwagę, że być może za całą awanturą stało nieporozumienie. – Poglądy pana Żalka są żałosne. Ale przypisywanie mu twierdzenia, że „LGBT to nie są ludzie” z pominięciem kontekstu wprowadza w błąd – przekonuje dziennikarz.

Poglądy pana Żalka są żałosne. Ale przypisywanie mu twierdzenia, że "LGBT to nie są ludzie" z pominięciem kontekstu wprowadza w błąd. Twierdzenia o "ideologii LGBT" są głupie, ale właśnie o tym mówił Żalek. https://t.co/wK7GiUi6w7 — Patryk Słowik (@PatrykSlowik) June 12, 2020

Do awantury odniósł się także Krzysztof Stanowski. „Skasowałem to o pośle Żalku. Wprawdzie zupełnie inaczej widzę świat, ale padłem jednak ofiarą manipulacji: nikomu człowieczeństwa nie odmawiał (może by docelowo odmówił, gdyby go nie wyrzucono z programu). Generalnie słaby Żalek i słaba Kolenda-Zaleska” – napisał.

Eee, skasowałem to o pośle Żalku. Wprawdzie zupełnie inaczej widzę świat, ale padłem jednak ofiarą manipulacji: nikomu człowieczeństwa nie odmawiał (może by docelowo odmówił, gdyby go nie wyrzucono z programu). Generalnie słaby Żalek i słaba Kolenda-Zaleska. — Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) June 12, 2020

