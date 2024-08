Bank Pekao wystosował ostrzeżenie dla swoich klientów. Chodzi o fałszywe wiadomości e-mail.

Pekao S.A. zwraca się w komunikacie do swoich klientów. Bank apeluje, by nie ufali każdej wiadomości, która trafia na ich skrzynki mailowe. Okazuje się, że niektóre z nich „udają” wiadomości przesyłane przez bank, a w rzeczywistości są próbą wyłudzenia pieniędzy lub danych.

W ostatnim czasie oszuści zainicjowali kampanię pishingową, w ramach której ktoś podszywa się pod bank i próbuje zmusić osobę po drugiej stronie ekranu do „weryfikacji konta”. W ten sposób wyłudza się dane osobowe oraz numer klienta oraz hasło do logowania do bankowości elektronicznej.

Co ciekawe, wiadomość wizualnie może przypominać e-maile przesyłane przez bank, dlatego trzeba być szczególnie ostrożnym i odpowiednio weryfikować wiadomości. Nadawcy używają bowiem nawet kolorystyki Pekao.

Bankowcy apelują, by logując się do banku sprawdzali czy faktycznie znajdują się na właściwej stronie. Fałszywe można poznać po spreparowanym adresie www. Pekao przypomina również, że podczas logowania nie należy podawać całego hasła, lecz tylko niektóre znaki. Jeśli prosi się nas o pełne hasło, to znaczy, że ktoś próbuje nas oszukać. Właśnie dlatego warto wprowadzić możliwość uwierzytelniania dwuetapowego w przypadku korzystania z mobilnej PeoPay.

