Wiele wskazuje na to, że Barbara Kurdej-Szatan powoli wychodzi z kryzysu wywołanego jej kontrowersyjnym wpisem. Aktorka straciła wprawdzie rolę w „M jak miłość”, ale inne stacje nie zamierzają z niej rezygnować. Jak się okazuje, już wkrótce będzie miała przed sobą kolejne wyzwanie w Polsacie.

Kryzys wokół Barbary Kurdej-Szatan doprowadził do jej zwolnienia z serialu „M jak miłość” emitowanego na antenie Telewizji Polskiej. Sprawą kontrowersyjnego wpisu na Instagramie zajmie się prokuratura, ale wygląda na to, że, wbrew medialnym doniesieniom, kontraktu z nią nie zerwie sieć Play. Co więcej, przed aktorką są kolejne wyzwania.

Z Kurdej-Szatan nie zamierza rezygnować między innymi Polsat. Aktorka sprawdziła się doskonale występując w „Tańcu z gwiazdami” oraz w serialu „Prosto w serce”, a ostatnio zajęła drugie miejsce w programie „Twoja twarz brzmi znajomo”. W każdej z tych produkcji przyciągała widownię i wzbudzała ogromne zainteresowanie, więc trudno się dziwić, że stacja w dalszym ciągu zamierza korzystać z jej usług.

Polsat przygotowuje bowiem rodzinny musical „Świat pełen niespodzianek”, który swoją premierę ma mieć 18 grudnia. Jak donosi „Press”, przedstawienie ma opowiadać historię dzieci wyruszających w podróż do baśniowego lasu i krainy lodu. Twórcy wykorzystują również technologię rozszerzonej rzeczywistości. Jedną z ról w musicalu ma zagrać właśnie Barbara Kurdej-Szatan, a także jej mąż, Rafał Szatan. Oprócz nich, w programie pojawią się inne gwiazdy stacji, takie jak Rafał Maserak, Wiktoria Gąsiewska, Krzysztof Ibisz, Kasia Moś czy Mariusz Kałamaga.

