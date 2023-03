W przypadku dysków twardych do komputerów czy serwerów liczy się niezawodność pracy i bezpieczeństwo przechowywania danych. BarraCuda to seria dysków twardych od znanego producenta marki Seagate. Dyski BarraCuda to efekt ponad 20 lat pracy i doświadczenia najlepszych specjalistów. Sprawdź nasze propozycje najciekawszych dysków z tej serii.

Dysk twardy Seagate BarraCuda 4TB

Marka Seagate od lat oferuje użytkownikom indywidualnym i klientom biznesowym wysokiej jakości rozwiązania do systemów komputerowych. W portfolio tego producenta jest wiele różnych typów i rodzajów dysków, niektóre są popularne wśród klientów korzystających z nich do użytku domowego, a inne to doskonały wybór do firmowego serwera i systemów NAS.

Seria BarraCuda to dyski przeznaczone do rozbudowy pamięci urządzeń komputerowych i serwerów. Jest to propozycja raczej dla użytkowników nieprofesjonalnych i indywidualnych. Na przykład dysk Seagate BarraCuda 4TB najbardziej sprawdza się w komputerach stacjonarnych lub komputerach zintegrowanych typu all-in-one. Można go też wykorzystać w domowym serwerze albo urządzeniach bezpośrednio podłączanej pamięci masowej (DAS) klasy podstawowej. Dużą zaletą dysku BarraCuda 4TB jest jego wszechstronność i uniwersalność. Co jeszcze go wyróżnia?

Szybkość przetwarzania danych

Seagate BarraCuda 4TB pozwala na bardzo szybkie zapisywanie różnych plików czy aplikacji i wspiera procesy optymalizacji transferu danych. Dysk jest wyposażony w technologię wielopoziomowego buforowania Multi-Tier Caching i dobrze sprawdzi się jako pomoc dla twojego komputera stacjonarnego czy systemu all-in-one. BarraCuda 4TB to dysk o dość dużej pojemności, dzięki czemu można używać go jako urządzenia do przechowywania kopii zapasowych, albo do użytku w ramach domowego serwera. Dzięki zastosowaniu inteligentnych warstw pamięci NAND Flash i DRAM dysk BarraCuda 4TB od Seagate oferuje wysoką wydajność zapisu i odczytu danych.

Warto wybrać dobry sklep komputerowy, który oferuje zróżnicowany wybór dysków. Ciekawą ofertę ma na przykład sklep Komputronik, gdzie można znaleźć wiele dysków do użytku domowego i profesjonalnego, w tym również dyski BarraCuda w większej i mniejszej pojemności. Jeśli nie potrzebujesz bardzo dużego dysku, ale równocześnie zależy ci na wysokiej wydajności, sprawdź model BarraCuda 2TB na Komputronik.pl.

Dysk twardy Seagate BarraCuda 2TB

W sklepie internetowym Komputronik można znaleźć popularny dysk BarraCuda w pojemności 4TB oraz 2TB. W ten sposób można niewielkim kosztem rozszerzyć pamięć komputera lub zmodernizować domowy serwer. Wbrew pozorom pojemność 2TB sprawia, że dysk BarraCuda może być używany zarówno w warunkach domowych, jak i nadaje się do użytku profesjonalnego w firmie. Ile w praktyce oznacza pojemność 2TB? Dysk może pomieścić na przykład 54 godziny nagrania wideo w wysokiej rozdzielczości 4K oraz praktycznie 20 tys. zdjęć w formacie JPG o wielkości 12Mpx, więc ma spore możliwości, a do tego jest bardzo wszechstronny.

BarraCuda 2TB wykorzystuje technologię wielopoziomowego buforowania Multi-Tier Caching (MTC), którą znajdziemy także we wcześniej omawianym modelu BarraCuda 4TB. Technologia ta może istotnie przyczynić się do zwiększenia wydajności pracy podczas korzystania z komputera osobistego, bo dysk zapewnia wysoką wydajność zapisu i odczytu plików poprzez wykorzystanie inteligentnych warstw pamięci NAND Flash oraz DRAM.

Bezpieczeństwo ponad wszystko

Każdy dobry dysk twardy musi być wyposażony w technologie, które gwarantują wysokie bezpieczeństwo przechowywanych danych i wskażą możliwe rozwiązania w sytuacji awarii i ryzyka utraty tych danych. BarraCuda 2TB wyposażono w usługę Rescue Data Recovery Services, która pozwala na kontakt z ekspertami od odzyskiwania danych w sytuacji awarii mechanicznej lub uszkodzenia dysku. Jeśli zainteresowały cię dyski BarraCuda, warto sprawdzić także inne produkty od marki Seagate.

Inne dyski Seagate

Seagate to od wielu lat lider w branży urządzeń do przechowywania danych. Dyski tego producenta są cenione na całym świecie i to zarówno przez użytkowników indywidualnych, którzy korzystają z nich do rozbudowy komputerów osobistych czy domowego serwera, jak i przez specjalistów z branży IT, których praca polega na zarządzaniu systemami komputerowymi i internetowymi w firmach.

Na stronie https://www.komputronik.pl/category/857/dyski,seagate.html można zapoznać się z całością asortymentu. Popularne są na przykład dyski z serii IronWolf czy IronWolf Pro przeznaczone do systemów NAS, dyski z serii SkyHawk, czy Seagate Exos. Jeśli jednak szukasz dobrego dysku do użytku domowego i nieprofesjonalnego, rozwiązania z serii BarraCuda powinny spełnić twoje oczekiwania.

Materiał zewnętrzny partnera