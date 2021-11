Beata Szydło bardzo krytycznie odniosła się do decyzji Komisji Europejskiej o przekazaniu 700 tys. euro na rzecz imigrantów przebywających na granicy polsko-białoruskiej. Była premier wypunktowała brak działań Komisji w innych sprawach.

W środę Komisja Europejska poinformowała, że przeznaczyła 200 tys. euro na pomoc dla imigrantów znajdujących się na granicy Polski z Białorusią. Trafią one do nich za pośrednictwem Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC). Unia Europejska zabezpieczyła na ten cel również dodatkowe 500 tys. euro.

Beata Szydło bardzo krytycznie oceniła tę decyzję KE. Była premier oceniła, że w rzeczywistości stanowi to działanie na rzecz Aleksandra Łukaszenki. „Przeznaczenie przez Komisję Europejską 700 tys. euro na pomoc dla sprowadzanych przez Białoruś migrantów jest działaniem na rzecz Łukaszenki” – napisała na Twitterze.

Przeznaczenie przez Komisję Europejską 700 tys. euro na pomoc dla sprowadzanych przez Białoruś migrantów jest działaniem na rzecz Łukaszenki. To gest zły i kompletnie bezmyślny, szczególnie w kontekście braku realnej pomocy KE dla setek więźniów politycznych na Białorusi. — Beata Szydło (@BeataSzydlo) November 18, 2021

„To gest zły i kompletnie bezmyślny, szczególnie w kontekście braku realnej pomocy KE dla setek więźniów politycznych na Białorusi” – przypomniała Szydło.

Co ciekawe, zupełnie inne zdanie przedstawił szef MSWiA Mariusz Kamiński. „Z satysfakcją przyjąłem decyzję KE dot. przekazania 700 tys. euro dla organizacji międzynarodowych i humanitarnych na pomoc dla migrantów na granicy po stronie białoruskiej. Traktuję to jako odp. na apel MSW wzywający do podjęcia natychmiastowych działań przez te organizacje” – napisał na Twitterze.

Z satysfakcją przyjąłem decyzję KE dot. przekazania 700 tys. euro dla organizacji międzynarodowych i humanitarnych na pomoc dla migrantów na granicy po stronie 🇧🇾. Traktuję to jako odp. na apel MSW 🇵🇱🇦🇹🇱🇹🇱🇻🇪🇪 wzywający do podjęcia natychmiastowych działań przez te organizacje. — Mariusz Kamiński (@Kaminski_M_) November 18, 2021

