Michajło Podoljak, doradca Kancelarii Prezydenta Wołodymyra Zełenskiego poinformował, że już w poniedziałek lub wtorek może odbyć się czwarta runda negocjacji ukraińsko-rosyjskich. Przekazał, że nad szczegółowymi rozwiązaniami pracują obecnie grupy robocze.

W sobotę Rosja i Ukraina potwierdziły, że wciąż prowadzone są rozmowy pokojowe, natomiast w formie wideokonferencji. Nowe szczegóły zdradził doradca Kancelarii Prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Michajło Podoljak. W rozmowie z dziennikiem „Kommersant” przekazał, że obecnie na stole leży kilkanaście propozycji. „W tym i regulacje polityczne, i najważniejsze – wojskowe” – poinformował. „Mam na myśli zawieszenie broni, formułę zawieszenia broni i wycofania wojsk” – dodał.

Jak przekazał Podoljak, obie strony zgodziły się, by do czasu uzgodnienia kluczowych kwestii nie komentować treści negocjacji. Zdradził jednak, że dla Ukrainy trzy kluczowe elementy to zakończenie wojny, ustalenie ram czasowych wycofywania się Rosjan z Ukrainy oraz wprowadzenie gwarancji bezpieczeństwa, które miałyby sprawić, że taka sytuacja się nie powtórzy.

Doradca prezydenta Zełenskiego zwrócił także uwagę na dodatkowy element, czyli reparacje. „W naszym kraju, niestety, mimo wszystkich zapewnień, że ostrzały dotyczą tylko infrastruktury wojskowej, bardzo często, a w ostatnim czasie szczególnie intensywnie, ostrzeliwana była infrastruktura cywilna” – powiedział. „To są, wybaczcie, sumy liczone w miliardach dolarów, jeśli weźmiemy pod uwagę wstępne szacunki” – dodał.

Michajło Podoljak przekazał również, że nad szczegółowymi rozwiązaniami pracują obecnie grupy robocze. Wszystkie kwestie miały już zostać omówione i obie strony starają się obecnie „upakować te kwestie w prawne formaty”. Jeżeli wypracowane i parafowane będą poszczególne rozwiązania, ma dojść do czwartej rundy negocjacji. „To może być jutro, pojutrze” – przekazał.

Żr.: TVP Info