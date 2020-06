Episkopat wprowadził od 1 czerwca nowe przepisy w sprawie zawierania ślubu kościelnego. Od teraz narzeczeni będą musieli spełnić dodatkowe wymagania oraz czeka ich rozmowa z księdzem. To jednak nie wszystko.

Rosnącą liczbą rozwodów w Polsce Episkopat tłumaczy zmiany, jakie z dniem 1 czerwca weszły w życie. Dotyczą one zawierania ślubu kościelnego. Od teraz narzeczeni będą musieli spełnić szereg dodatkowych wymagań, mimo że wcześniejsze skutecznie zniechęcały wiele osób do tego, by ślub brać w kościele.

Jedną z najważniejszych dla narzeczonych zmian będzie wprowadzenie specjalnej rozmowy z księdzem. Małżonkowie będą rozmawiali z nim zarówno razem, jak i osobno. Kapłan ma wypytywać o poprzednie związki oraz życie intymne. Ograniczona ma zostać również zgoda na ślub w sytuacji, gdy para nie będzie chciała mieć dzieci. Ślubu kościelnego nie będą mogli otrzymać impotenci oraz osoby rozważające możliwość separacji.

Kolejna zmiana dotyczy parafii, w której brany jest ślub kościelny. Od tej pory uroczystość powinna odbyć się w parafii jednego z narzeczonych, w przeciwnym razie konieczna będzie specjalna zgoda. Oznacza to, że jeśli narzeczeni zmienili miejsce zamieszkania a ślub będą chcieli wziąć w parafii rodzinnej, również będą potrzebowali na to specjalnej zgody.

Źr.: WP