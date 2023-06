Już wiemy, że Konfederacja wyklucza leczenie chorób onkologicznych – przekonuje minister zdrowia Adam Niedzielski. To reakcja na pomysł, który przedstawił Konrad Berkowicz. Poseł prawicowej formacji podzielił się pomysłem na finansowanie ochrony zdrowia w przyszłości.

Wypowiedź Konrada Berkowicza padła na antenie Polsat News. Poseł Konfederacji został zapytany o bon zdrowotny. W jego ocenie rozwiązanie tego typu wpłynie na rynek i konkurencyjność, a to z kolei doprowadzi do „obniżki cen” o kwotę bonu.

Dopytywany, czy suma lekko ponad 4 tys. zł wystarczy, by sfinansować leczenie raka, odparł, że każda osoba będzie mogła liczyć na ochronę państwa. – Teraz jest mnóstwo schorzeń, których państwo nie finansuje, bo marnotrawi nasze pieniądze. Mamy więc całą masę zbiórek publicznych w internecie dla chorych dzieci – powiedział.

– Od wielu lat istnieje taki wynalazek w systemie prawno-ekonomicznym, jak ubezpieczenie. W tym momencie państwo jest ubezpieczycielem, czyli my wszyscy żyrujemy ubezpieczenia zdrowotne – tłumaczył.

Berkowicz potwierdził, że Konfederacja zamierza wprowadzić bon zdrowotny. Będzie on wynosił 4340 zł, a jeśli ktoś będzie wymagał bardziej kosztownego leczenia "to może się ubezpieczyć, bo każdy jest kowalem swojego losu" pic.twitter.com/BxeceEqwKY — J.E. gromota (@gromotapl) June 26, 2023

Berkowicz o pomyśle na służbę zdrowia. Reaguje Niedzielski

Jego wypowiedź spotkała się z mnóstwem odpowiedzi internautów zaniepokojonych planem znacznej prywatyzacji służby zdrowia. Zareagował m.in. minister zdrowia Adam Niedzielski oraz profil resortu.

„Już wiemy, że Konfederacja wyklucza leczenie chorób onkologicznych – średni koszt na jednego z 2,21 mln pacjentów to 7,1 tys zł rocznie. A dzieci z chorobami rzadkimi – mają same płacić? To już nie zabawa na piwie że Sławomirem Mentzenem ale poważne zagrożenie dla polskich pacjentów” – napisał Niedzielski.

Już wiemy, że @KONFEDERACJA_ wyklucza leczenie chorób onkologicznych – średni koszt na jednego z 2,21 mln pacjentów to 7,1 tys zł rocznie. A dzieci z chorobami rzadkimi-mają same płacić? To już nie zabawa na piwie ze @SlawomirMentzen ale poważne zagrożenie dla polskich pacjentów https://t.co/plaWOaGevx — Adam Niedzielski (@a_niedzielski) June 27, 2023

Dziś polskie państwo pokrywa koszty terapii w leczeniu chorób rzadkich. Koszt leczenia jednego małego pacjenta waha się od kilkuset tysięcy do kilku milionów złotych. Państwo nie może zostawić tych pacjentów samymi sobie chyba, że państwo @KONFEDERACJA_ https://t.co/C1rm6neuat — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) June 27, 2023

Przeczytaj również: