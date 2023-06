Jarosław Kaczyński w rozmowie z radiem RMF FM przedstawił m.in. swoją ocenę Konfederacji. Temat pojawił się w kontekście pytania o potencjalnych koalicjantów, z którymi obecnie rządząca formacja mogłaby utworzyć nowy rząd.

Kaczyński przyznał, że jego formacja przed zbliżającymi się wyborami nie lekceważy też małych partii, takich jak Trzecia Droga, czy Konfederacja. Zapewnił jednak, że obecnie liczy na to, że uda się powtórzyć dotychczasowe sukcesy i utworzyć rząd samodzielny.

„Kto z góry zakłada porażkę w jakimś – użyję takiego porównania – biegu, na pewno go nie wygra. Ja chcę wygrać i w związku z tym nie zakładam tego, żeby w tym momencie rozważać, kto by mógł być naszym koalicjantem” – powiedział prezes PiS.

„Jeżeli chodzi o Konfederację, to jest to troszeczkę terra incognita, czyli ziemia nieznana. Nie wiem dokładnie, jaka będzie ta nowa Konfederacja. Na razie to było kilka bardzo oryginalnych osób, jedną z nich znałem od dziesięcioleci, ale pozostałych nie. Ta nowa Konfederacja, jak wskazują sondaże – ale też nie wiemy na pewno – będzie znacznie liczniejsza” – stwierdził Jarosław Kaczyński w RMF FM.

„Będą to także ludzie młodzi, wybijający się w tej chwili i głoszący w tym momencie idee bardzo odległe od tych, które my głosimy, natomiast jak to będzie później wyglądało w praktyce, zobaczymy. Ale ja tego nie mówię w kontekście przyszłej koalicji. Mówię to po prostu jako moja ocena tej formacji” – dodał Kaczyński.

Źr. RMF FM