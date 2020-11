Szef największych australijskich linii lotniczych Qantas, Alan Joyce, w wywiadzie dla lokalnej telewizji Nine stwierdził, że bez szczepienia na Covid-19 mogą być wymagane od pasażerów. Zaznaczył przy tym, że na razie chodzi wyłącznie o rejsy międzynarodowe. Dodał, że według jego informacji podobne kroki podejmą prawdopodobnie także inne linie lotnicze.

„Gdy szczepionka przeciw Covid-19 stanie się powszechnie dostępna, szczepienia mogą być wymagane od pasażerów międzynarodowych rejsów” – powiedział Joyce. „Gdy rozmawiam z kolegami z innych linii lotniczych na świecie, myślę, że to będzie powszechna sprawa” – dodał cytowany przez BBC.

Pandemia koronawirusa mocno dała się we znaki branży lotniczej, bo ludzie radykalnie ograniczyli podróże. Joyce rozmawiał z przedstawicielami innych linii także o tym, jak wyprowadzić branżę z załamania. Jednym z pomysłów jest wprowadzenie elektronicznych „paszportów szczepień” dla podróżnych z zagranicy.

Szczepienia „tak obowiązkowe, jak to możliwe”

„Rozważamy zmianę zasad i warunków, by zaznaczyć, że w przypadku międzynarodowych podróżnych będziemy prosić ludzi, by się zaszczepili, zanim wsiądą do samolotu” – powiedział Joyce.

Wcześniej w podobnym tonie wypowiadał się premier Australii Scott Morrison. Szef rządu stwierdził, że gdy powstaną skuteczne szczepienia na Covid-19, to staną się „tak obowiązkowe, jak to możliwe”. „Dla każdej szczepionki zawsze są wyjątki z powodów medycznych, ale to powinien być jedyny powód” – zastrzegł.

Sytuacja w Polsce

Tymczasem w Polsce Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o 10 139 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Resort poinformował również o ok. 22 tysiącach przypadków, które wcześniej nie zostały zaraportowane i które uwzględniono w ogólnej liczbie. Z powodu zakażenia koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby 540 osób. „Z powodu COVID-19 zmarło 55 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 485 osób” – czytamy.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało również o około 22 tysiącach przypadków z ostatnich tygodni, które zostały dodane do ogólnej liczby zakażeń. „Dziś w globalnej liczbie zakażeń uwzględnione jest ok. 22 tys. niezaraportowanych przypadków, o których wczoraj informował GIS” – czytamy.

Łącznie w naszym kraju wykryto 909 066 przypadków zakażenia koronawirusem. 14 314 osób nie żyje a 454 717 uznano za wyzdrowiałe.

