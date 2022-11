Białoruś opublikowała nagranie z granicy z Ukrainą. Widać na nim uzbrojonego mężczyznę, który przekracza granicę. Zdaniem strony białoruskiej, to prowokacja, która może doprowadzić nawet do starcia zbrojnego.

Nagranie i komentarz pojawiły się na profilu „Komitet Graniczny Białorusi” w serwisie Telegram. W opisie materiału wyjaśniono, że nagranie zarejestrowano 19 listopada. „Około godziny 16 kamera wideo na kolejowym przejściu granicznych Słoweczno zarejestrowała ruch uzbrojonego mężczyzny, który z terytorium Ukrainy idzie w kierunku Białorusi” – czytamy.

„Następnie mężczyzna nielegalnie przekroczył granicę” – napisano dalej.

Czytaj także: Nie tylko Ukraina. Rosja szuka wpływu także na innym kontynencie. Macron mówi „drapieżnym projekcie”

Białoruś oskarża Ukrainę o prowokację. „Podczas pobytu na terenie Białorusi ukraiński żołnierz robił zdjęcia i nagrywał filmy, a także szukał czegoś, lub instalował coś w śniegu” – napisano.

Białoruś zarzuca też ukraińskim siłom obrony terytorialnej „niską dyscyplinę”. „Stwarza to sytuacje prowokacyjne na granicy, które mogą doprowadzić do starcia zbrojnego” – ostrzeżono. Media zwracają uwagę, że wcale nie jest oczywiste, że mężczyzna zarejestrowany na nagraniu należy do ukraińskiego wojska.

Źr. interia; telegram