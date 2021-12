Białoruś wprowadza zakaz importu części produktów spożywczych. Dotyczy on między innymi Polski. O sprawie poinformowało w specjalnym komunikacie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że otrzymało od Białorusi decyzję dotyczącą zakazu importu części produktów rolno-spożywczych. Obowiązuje on od 1 stycznia 2022 roku. Uderza między innymi w Polskę, ale również w pozostałe kraje Unii Europejskiej, Kanadę, Stany Zjednoczone, Norwegię, Albanię, Islandię, Wielką Brytanię, Macedonię Północną, Szwajcarię i Czarnogórę.

Zakaz dotyczy importu takich produktów, jak mięso wieprzowe, wołowe i drobione, podroby, tłuszcze i kiełbasy, mięso solone, suszone i wędzone, mączka mięsna, mleko i produkcja mleczarska, warzywa, owoce i orzechy oraz wybory cukiernicze i sól.

Jak czytamy w komunikacie resortu rolnictwa, strona białoruska zastrzega sobie prawo do rozszerzenia listy towarów. „Z zakazu importu wyłączone zostały produkty, które zostaną wwiezione przed rozpoczęciem jego obowiązywania, towary do użytku indywidualnego, żywność dla dzieci i szereg innych pozycji „krytycznego importu”. Przewidziana jest także procedura uzyskiwania kwot na towary objęte embargiem, jeśli będą one potrzebne na rynku białoruskim. Jednocześnie strona białoruska zastrzega sobie prawo do rozszerzenia listy towarów, których dotyczy zakaz importu” – czytamy.

