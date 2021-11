Minister spraw zagranicznych Białorusi Anaton Hłaz zapowiada, że Mińsk zareaguje, jeżeli Unia Europejska wprowadzi kolejne sankcje. To reakcja na rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ, w której stwierdzono, że Białoruś kieruje się względami politycznymi oraz naraża na niebezpieczeństwo życie i dobro migrantów zgromadzonych przy granicy z Polską.

Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła w czwartek rezolucję wymierzoną w Białoruś. Jej autorzy wyrazili solidarność z Polską i Litwą, zaznaczając jednocześnie, że potrzeba wprowadzenia kolejnych sankcji. „Wzywamy władze białoruskie do położenia kresu tym nieludzkim działaniom i nienarażanie ludzi na niebezpieczeństwo. Organizacje międzynarodowe muszą otrzymać natychmiastowy i nieskrępowany dostęp do migrantów, aby mogły im udzielić humanitarnej pomocy” – czytamy.

Stanowczą reakcję na wypadek nałożenia sankcji na Białoruś zapowiada szef tamtejszego MSZ Anaton Hłaz. „Mińsk jest gotów na najostrzejszą reakcję, jeśli konsultacje w ONZ zostaną wykorzystane przez UE jako argument do prowadzenia kolejnych sankcji” – powiedział.

Zdaniem Hłaza, konsultacje w ONZ zostały wyreżyserowane, by wysunąć „bezpodstawne oskarżenia” wobec Mińska. Stwierdził, że jest to „stary goebbelsowski chwyt” polegający na tym, że ludzie uwierzą w kłamstwo powtórzone tysiąc razy. „Inicjatorami były kraje UE i USA. I sens tego wyreżyserowanego przedsięwzięcia właśnie na tym polegał, by po raz kolejny stworzyć pretekst informacyjny do bezpodstawnych oskarżeń wobec Białorusi” – powiedział.

Białoruski minister poinformował, że „stosunkowo niewielki i całkowicie tolerancyjny” kraj próbuje się przedstawić jako zagrożenie dla pokoju. Tymczasem winę za kryzys migracyjny mają ponowić właśnie kraje Zachodu. „Białoruś jest w tej sytuacji tylko krajem tranzytowym, który, swoją drogą, ponosi koszty. W 2020 roku UE przyjęła pół miliona uchodźców i nikt nie zauważył jakichś szczególnych konsekwencji politycznych. A dwa-trzy tysiące uchodźców, próbujących dostać się przez Białoruś do UE, która ich zaprosiła, to już, widzicie państwo, wojna hybrydowa” – dodał.

Żr.: TVP Info