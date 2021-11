Białorusini wepchnęli go do rzeki, on płynął 6 dni, to było w ubiegłym tygodniu – słyszymy w reportażu TVN24 „Ludziom nie można zabronić marzyć”. Materiał wywołał ogromne poruszenie w sieci. Głos zabrał Dominik Tarczyński z Prawa i Sprawiedliwości.

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej trwa już od wielu miesięcy. Tysiące migrantów, znajduje się pod nieustanną presją białoruskich służb. Historia jednego z nich została przytoczona w pewnym momencie reportażu TVN24 „Ludziom nie można zabronić marzyć” w ramach „Czarno na białym”. (cały materiał TUTAJ)

– Białorusini wepchnęli go do rzeki, on płynął 6 dni, to było w ubiegłym tygodniu. Płynął 6 dni w ciągu dnia w tej lodowatej wodzie, w nocy wychodził na brzeg, mokry i zmarznięty, kładł się na gołej ziemi – słyszymy w relacji Katarzyny Wappy.

– Udało mu się spać maksymalnie do godziny, ze znużenia, to szedł żeby się rozgrzać w nocy, potem znowu siadał i tak to wyglądało. W tym czasie nie jadł i nie pił, wziął parę łyków wody z rzeki, ale nie chciał jej pić bo bał się że zachoruje… – słyszymy.

Kobieta relacjonuje, że kiedy jej grupa zauważyła go, natychmiast ruszyła z pomocą. – Kiedy mu pomogliśmy i on nas obdarzył takim zaufaniem, że kiedy potem gdzieś mieliśmy od niego feedback na dalszych etapach jego podróży, to np. dzwonił do mnie i mówił mi: „boję się”. A ja do niego: „wiem, ale jestem z tobą, wiesz o tym” – mówi.

Wspomniany fragment reportażu TVN24 wywołał szeroką reakcję w sieci. W wersję kobiety powątpiewa jednak wielu internautów, w tym dziennikarze, prawicowi politycy i komentatorzy. Udzielił się nawet Dominik Tarczyński z Europarlamentu.

