Niedawno Joe Biden bardzo ostro wypowiedział się na temat mediów społecznościowych. Padły ciężkie oskarżenia, bo prezydent USA oskarżył serwisy społecznościowe o „zabijanie ludzi”. Przedstawiciele Facebooka odpowiadają i odpierają zarzuty.

W piątek Biden oskarżył serwisy społecznościowe takie jak Facebook o „zabijanie ludzi”. Prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził, że dzieje się tak, bo dopuszczają one do pojawiania się treści „dezinformujących” na temat szczepionek przeciwko Covid-19. Media zwracają uwagę, że to nie pierwsza negatywna wypowiedź Bidena na ten temat.

„Oni zabijają ludzi…popatrzcie, jedyna pandemia, jaką mamy, to ta wśród niezaszczepionych” – powiedział Biden dziennikarzom w Białym Domu. W ten sposób prezydent odpowiedział na pytanie dotyczące jego opinii na temat funkcjonowania mediów społecznościowych.

Biden otrzymał odpowiedź

Nie trzeba było długo czekać na reakcję Facebooka. Wiceprezes tego portalu Guy Rosen stwierdził na swoim blogu, że według niego fakty zaprzeczają temu, co mówi Biden. „Dane pokazują, że 85 proc. użytkowników Facebooka w USA było lub chce być zaszczepionych przeciwko Covid-19” – powiedział.

Rosen wbił też szpilę prezydentowi przypominając mu, że Biden nie zdołał spełnić swojej zapowiedzi na temat postępów w szczepieniach. „Celem prezydenta Bidena było zaszczepienie 70 proc. Amerykanów do 4 lipca. To nie wina Facebooka, że cel ten nie został osiągnięty” – podkreślił Rosen.

Źr. RMF FM