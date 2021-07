Jeszcze w październiku tego roku w ręce graczy trafi „Battlefield 2042”. W najnowszej produkcji studia EA, twórcy puszczają oko do polskich graczy. W polskiej wersji językowej specjalny robot, który będzie mógł nam towarzyszyć, otrzyma imię Szarik.

Na 22 października zaplanowana została premiera gry „Battlefield 2042”. To kolejna edycja jednej z najpopularniejszych gier od studia EA. Już teraz można ją kupować w przedsprzedaży, zarówno na komputery osobiste, jak i konsole.

Jak się okazuje, twórcy postanowili nawiązać do słynnego serialu „Czterej pancerni i pies”. Specjalny robot, który w oryginale nosi imię Ranger, w polskiej wersji językowej będzie nazywał się Szarik. To oczywiste nawiązanie do imienia psa z serialu, który do dziś cieszy się dużą popularnością.

Jak informują producenci, Szarik ma być jednym z elementów urozmaicenia rozgrywki. Będzie towarzyszył i pomagał graczowi, odwracając między innymi uwagę innych. „Po wylądowaniu Szarik będzie Wam towarzyszył i bronił, nawet za cenę własnego życia! Możecie wydawać mu rozkazy, np. rozpoznania lokalizacji, powrotu i podążania Waszym śladem. Jeśli sytuacja stanie się groźna, pamiętajcie, że macie do dyspozycji polecenie samozniszczenia” – czytamy.

