Michał Matczak, znany szerzej jako Mata, to obecnie jeden z najpopularniejszych artystów w Polsce. W czwartek swoją premierę miał jego kolejny singiel pt. „La la la (oh oh)” nagrany wspólnie z innym raperem White 2115. To trzeci singiel z płyty „Młody Matczak”, której premiera została zaplanowana na wrzesień.

Mata nie zwalnia tempa. Po sukcesie „Patoreakcji” i singla „Kiss cam (podryw roku)” raper wypuszcza piosenkę „La la la (oh oh)”, która ma szansę stać się murowanym hitem lata. Sam tytuł nawiązuje do singla White’a 2115 pt. „Oh oh (lalala)”, sam raper pojawia się zresztą w piosence.

„La la la (oh oh)” to trzeci singiel z zapowiadanej na 21 września płyty „Młody Matczak”. Znacząco różni się od poprzednich, tym razem Mata wraca do lekkiej opowieści o wakacjach i odpoczynku. Również sam klip nawiązuje do wcześniejszych teledysków Maty, które często były sklejkami z wakacyjnych kadrów nawiązujących do letniego czasu.

Singiel już stał się hitem. W niecałą dobę od premiery przekroczył granicę miliona wyświetleń na YouTube.

Żr.: YouTube/SBM Label