Joe Biden oświadczył, że każde przekroczenie granicy z Ukrainą przez Rosję zostanie uznane przez USA za inwazję i spowoduje nałożenie sankcji na Moskwę. Komentatorzy zwracają uwagę, że w ten sposób prezydent USA stara się naprawić sytuację po fatalnej wpadce w sprawie potencjalnej rosyjskiej inwazji.

Biden powiedział, że w rozmowie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem jasno określił, że każdy ruch rosyjskich sił poza granicę z Ukrainą zostanie uznany za inwazję. „Jeżeli jakikolwiek rosyjski oddział przekroczy granicę z Ukrainą, to jest to inwazja” – mówił prezydent USA. Dodał, że przygotowano już listę szerokich sankcji, jakie mogą spaść na Rosję w przypadku ataku na Ukrainę.

Przypomnijmy, podczas wcześniejszej konferencji prasowej Biden mówił o „mniejszej inwazji”, za którą Rosja mogłaby ponieść mniejsze konsekwencje. Te słowa wywołały burzę „To zależy, co (Rosja) zrobi. Będzie to jedna rzecz, jeśli będzie to mniejszy najazd i skończy się to tym, że będziemy się kłócić, co z tym zrobić” – powiedział.

Biden dostał odpowiedź od Zelenskiego

Dziennikarze na konferencji dopytywali, co miał na myśli. Wyjaśnił, że jeśli Rosja zdecyduje się np. na cyberatak, USA odpowiedzą w ten sam sposób. Dodał, że choć skala ewentualnej agresji ma znaczenie, to „jeśli rosyjskie siły przekroczą granicę zabijając ukraińskich żołnierzy, myślę że to zmieni wszystko”.

Dosadnie skomentował tę wypowiedź prezydent Ukrainy. „Chcemy przypomnieć wielkim państwom, że nie ma mniejszych najazdów i nie ma małych narodów. Nie ma też mniejszych ofiar i małego żalu z powodu straty bliskich” – napisał Wołodymyr Zełenski na Twitterze.

