Antony Blinken, sekretarz stanu USA, przyznaje, że Joe Biden jest w każdej chwili gotowy rozmawiać z Władimirem Putin. Jednocześnie przekazał również mniej optymistyczne informacje.

Antony Blinken gościł w niedzielnym programie stacji CNN pn. „State of the Union”. Podczas rozmowy przyznał, że według informacji, które posiadają Stany Zjednoczonej „wszystko zmierza do inwazji Rosji na Ukrainę”.

#BREAKING All indications Russia 'on brink’ of invading Ukraine: Blinken pic.twitter.com/9estq0KdxK — AFP News Agency (@AFP) February 20, 2022

Blinken dodał jednocześnie, że Joe Biden, prezydent USA, cały czas jest gotów podjąć rozmowy z Władimirem Putinem, jeśli ma to doprowadzić do deeskalacji napięcia. – Uważamy, że prezydent Putin podjął decyzję, ale dopóki czołgi się nie toczą, a samoloty nie latają, będziemy wykorzystywać każdą okazję i co minutę musimy sprawdzać, czy dyplomacja nadal może odwieść prezydenta Putina od kontynuowania tego – powiedział sekretarz stanu USA.

Amerykański polityk odpowiedział również na pytanie, dlaczego USA cały czas twierdzą, że do inwazji dojdzie, skoro Rosjanie nieustannie te doniesienia dementują. Blinken przyznał, że na stanowisko USA wpływają przede wszystkim liczne prowokacje, z którymi mamy do czynienia w Donbasie. W jego ocenie te wydarzenia mają być usprawiedliwieniem dla zbliżającej się rosyjskiej agresji.

– Rano otrzymaliśmy wiadomość, że „ćwiczenia” Rosji na Białorusi, które miały zakończyć się w ten weekend, będą kontynuowane z powodu napięć na wschodzie Ukrainy – powiedział Antony Blinken.

źródło: CNN, AFP News/Twitter