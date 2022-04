Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden poinformował o zatwierdzeniu kolejnego bardzo dużego pakietu wsparcia dla Ukrainy walczącej z Rosją. Wartość pakietu wyniesie aż 800 mln dolarów.

Biden mówił o szczegółach podczas konferencji w Białym Domu. „Jesteśmy w krytycznym momencie tej wojny. Rosja przygotowuje się do kolejnej fazy walk. Siły rosyjskie wycofały się z Kijowa. Powinniśmy złożyć wyrazy uznania siłom ukraińskim. Wiele im zawdzięczamy. Zbrodnie wojenne są oczywiste dla całego świata” – oświadczył.

„Nasza jedność z sojusznikami, jedność z Ukraińcami wysyła jasne przesłanie do Putina. Putin nigdy nie osiągnie zwycięstwa w dominacji oraz okupowaniu całej Ukrainy. To się nigdy nie wydarzy. Mamy do czynienia z ogromnym oporem Ukrainy na polu walki” – mówił Biden.

Nowy pakiet pomocy będzie wart aż 800 mln dolarów. W ramach dostaw na Ukrainę mają dotrzeć m.in. dziesiątki haubic oraz setki pocisków i dronów taktycznych. Ponadto, USA mają wysłać na Ukrainę dodatkowe 500 mln dolarów bezpośredniej pomocy finansowej.

„Nie możemy zdradzać wszystkich szczegółów. Nie ograniczamy się tylko do rozmów, wysyłamy fundusze na Ukrainę. Bitwa o Kijów była historycznym zwycięstwem dla Ukraińców. Teraz musimy przyśpieszyć pakiety pomocy, aby pomóc Ukrainie w przygotowaniu się na rosyjską ofensywę. Musimy zapewnić stały napływ broni do Ukrainy w najbliższych tygodniach” – tłumaczył Biden.

Źr. wprost.pl