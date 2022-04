Gen. Bogusław Pacek w internetowym programie „Exress Biedrzyckiej” ocenił ryzyko użycia przez Rosjan broni masowego rażenia. Niestety wojskowy nie wyklucza, że Rosjanie mogą się na to zdecydować. Wskazał, jaki rodzaj broni wchodzi jego zdaniem w grę.

W rozmowie z Kamilą Biedrzycką w „Expressie Biedrzyckiej” gościł generał Bogusław Pacek. Wojskowy usłyszał pytanie, o to, przed czym ostrzegają Stany Zjednoczone. Amerykanie przez cały czas przestrzegają przed tym, że Putin może sięgnąć po broń jądrową. Co na to wojskowy?

„Jej użycie wydaje się niemożliwe od 1945 r. Ale tu może być inaczej” – odparł niepokojąco gen. Pacek. „Rosja bowiem już od wielu lat mówi, że gdyby przegrywała jakiś konflikt, gdyby był zagrożony byt państwa, może użyć broni jądrowej” – zaznaczył.

„Nie sądzę, żeby w tym wypadku zdecydowała się na użycie broni o charakterze strategicznym, ale może użyć broni o charakterze taktycznym, czyli używanej przez walczące wojsko, np. Iskandery” – wyjaśnia.

Wojskowy wskazał również, że użycie tego typu broni będzie miało przede wszystkim znaczenie o charakterze psychologicznym. „Tu wystarczy zamienić głowice z konwencjonalnych na jądrowe o małym ładunku i uderzyć gdzieś w Ukrainę po to, żeby wszystkich przerazić. Zarówno Ukraińców jak i tych, którzy ich wspierają” – mówi gen. Pacek.

