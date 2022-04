Ukraińcy bardzo poważnie rozważają uderzenie w rosyjski most łączący Krym z lądem Rosji. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (RBNiO) Ołeksij Daniłow na antenie Radia NW zapewnił, że dojdzie do tego przy pierwszej nadarzającej się okazji.

„Zaatakowalibyśmy już ten most, gdyby była na to szansa” – zapewnił Daniłow. O tym, że Ukraińcy powinni tam uderzyć mówił już wcześniej na antenie tej samej rozgłośni weteran walk w Donbasie i deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy Roman Kostenko.

Kostenko mówił jak ważny jest to most i w tym kontekście wystosował apel do władz państw zachodnich. „Byłoby dobrze, gdyby nasi partnerzy zapewnili nam takie dostawy uzbrojenia, które pozwoliłyby nam „dosięgnąć” do Mostu Krymskiego. Rozwiązałoby to wiele naszych problemów” – powiedział.

Przypomnimy, most powstał nad Cieśniną Kerczeńską w 2018 r. po aneksji Krymu przez Rosję. Łączy okupowany Półwysep Krymski z rosyjskim Krajem Krasnodarskim. Rosjanie wykorzystują most do transportu żołnierzy i sprzętu wojskowego na Krym, a następnie do Ukrainy.

Źr. Interia