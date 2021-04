Niedawno rząd ogłosił zmiany w programie szczepień. Punkt szczepień będą mogli zorganizować pracodawcy, u których co najmniej 500 pracowników wyrazi chęć zaszczepienia. Duże sieci handlowe takie jak Biedronka i Lidl już zadeklarowały chęć włączenia się w ten program.

Pracownicy handlu, choć są jedną z grup najbardziej narażonych na zakażenie, dotąd musieli czekać na swoją kolej szczepień. Wcześniej zaszczepiono pracowników ochrony zdrowia i rozpoczęto szczepienia seniorów. Niedawno rząd ogłosił jednak zmiany w programie szczepień. Przedstawiciele sieci Biedronka i Lidl od razu wyrazili zainteresowanie możliwością utworzenia punktów szczepień w zakładach pracy.

W rozmowie z money.pl Tomasz Dejtrowski, dyrektor ds. wynagrodzeń i świadczeń w sieci Biedronka mówił o planie szczepień pracowników. Przypomnijmy, w myśl rządowych zmian, punkty szczepień można będzie utworzyć w zakładach pracy, w których będzie minimum 500 chętnych pracowników. Na razie nie podano jeszcze daty, od kiedy będzie to możliwe.

Biedronka i Lidl zaszczepią pracowników

„Sieć Biedronka umożliwi wszystkim chętnym pracownikom możliwość łatwiejszego zaszczepienia się.” – poinformował. „Planujemy udostępnienie niezbędnej przestrzeni w naszych centrach dystrybucyjnych czy w biurach, aby przyśpieszyć i usprawnić akcję szczepień tak jak to się odbywa najczęściej w przypadku sezonowych szczepień przeciwko grypie.” – zapewnił.

W ślad za siecią Biedronka zamierza pójść również Lidl. Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR w Lidl Polska, stwierdziła z kolei, że sieć handlowa „z radością przyłączy się do programu szczepień i wesprze system opieki zdrowotnej w tym obszarze”.

Do końca sierpnia będą zaszczepieni wszyscy chętni?

Podczas konferencji prasowej szef rządu przedstawił dobre wieści, bo zapowiedział przyspieszenie szczepień. Zaznaczył, że do końca I kwartału udało się zaszczepić 6 mln osób, ale na tym nie koniec. „Do końca II kwartału wykonamy łącznie 20 milionów szczepień, a do końca sierpnia chcemy zaszczepić wszystkich, którzy będą chcieli się zaszczepić w Polsce” – powiedział Morawiecki.

Premier powiedział, że szczepienia dają na dzieję na szybki powrót do normalności. „Ten program jest programem, od którego zależy szybki powrót do tego, za czym wszyscy tęsknimy – powrót do tej normalności sprzed COVID-19” – mówił Morawiecki.

Źr. money.pl; radio zet; wmeritum.pl