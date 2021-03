Podczas dzisiejszej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował, że do końca sierpnia rząd chce zaszczepić wszystkie chętne osoby. Tym samym potwierdzają się niedawne doniesienia o przyspieszeniu procesu szczepień w Polsce.

Mateusz Morawiecki mówił o szczepieniach podczas konferencji prasowej na Stadionie Narodowym w Warszawie. „Nasz Narodowy Program Szczepień to coś więcej niż tylko rządowy program. To jest egzamin. To jest jednocześnie egzamin z odpowiedzialności, egzamin ze sprawności działania struktur państwa, z naszych zdolności mobilizacyjnych, z naszych zdolności organizacyjnych” – mówił.

Szef rządu przedstawił dobre wieści, bo zapowiedział przyspieszenie szczepień. Zaznaczył, że do końca I kwartału udało się zaszczepić 6 mln osób, ale na tym nie koniec. „Do końca II kwartału wykonamy łącznie 20 milionów szczepień, a do końca sierpnia chcemy zaszczepić wszystkich, którzy będą chcieli się zaszczepić w Polsce” – powiedział Morawiecki.

Morawiecki liczy na powrót do normalności

Premier powiedział, że szczepienia dają na dzieję na szybki powrót do normalności. „Ten program jest programem, od którego zależy szybki powrót do tego, za czym wszyscy tęsknimy – powrót do tej normalności sprzed COVID-19” – mówił Morawiecki.

Jednocześnie wprowadzono nowelizację Narodowego Programu Szczepień. Rząd zdecydował o rezygnacji z etapu II i III. „Wprowadzamy szczepienia populacyjne. Od 12 kwietnia będą mogły się rejestrować osoby z rocznika 1962. Każdego dnia zapisywać się będzie nowa grupa wiekowa” – mówił Michał Dworczyk.

Zmiany w programie szczepień

Minister zapewnił, że w II kwartale do Polski trafi 5 mln szczepionek. „W drugim kwartale uruchomimy szczepienia przeciw COVID-19 w zakładach pracy, w których będzie minimum 500 chętnych pracowników; punkty szczepień będą też w aptekach i placówkach POZ” – mówił Dworczyk. „Jeśli pracodawca, który ma min. 500 chętnych pracowników do zaszczepienia, zorganizuje sobie zespół szczepienny i właściwe zabezpieczenia, otrzyma szczepionki” – zapowiedział.

🏥 Nowe punkty i miejsca szczepień w 2. kwartale:



➡️ szpitale tymczasowe

➡️ 1 szpital i 1 punkt samorządowy w każdym powiecie

➡️ samodzielni ratownicy i pielęgniarki

➡️ punkty drive thru

➡️ zakłady pracy

➡️ apteki

➡️ apteki

➡️ przychodnie POZ

„Wprowadzamy rewolucyjną możliwość – do tej pory mogły szczepić wyłącznie podmioty prowadzące działalność leczniczą. W drugim kwartale uruchomimy możliwość szczepienia dla pojedynczych ratowników medycznych, pojedynczych pielęgniarek. Wprowadzimy również punkty drive thru” – dodał pełnomocnik rządu.

Źr. TVP Info