Sklepy sieci Biedronka i Lidl przygotowują już reakcję na nowe obostrzenia – podaje nieoficjalnie Business Insider Polska. Część placówek już w najbliższy weekend ma być czynna całą dobę. Wiele wydłuży również swoje godziny otwarcia.

Od soboty obowiązują nowe obostrzenia, które w czwartek ogłosili premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski. Obowiązują one między innymi sklepy o powierzchni powyżej 100 metrów kwadratowych, w których będzie mogła przebywać 1 osoba na 20 metrów kwadratowych. W mniejszych sklepach obowiązywać będzie natomiast limit 1 osoby na 15 metrów kwadratowych.

Obostrzenia nie są więc tak drastyczne, jak rok temu, gdy były zależne od liczby kas. Wówczas przed sklepami tworzyły się ogromne kolejki. Mimo to, największe sieci handlowe zamierzają reagować.

Jak podaje nieoficjalnie Business Insider Polska, zarówno Biedronka, jak i Lidl, przygotowują się już do nowych regulacji. Już w najbliższych weekend część sklepów Biedronka ma działać dłużej – od 6:00, lub nawet od 5:00, do 23:00. Ponad sto wybranych placówek będzie czynnych natomiast całą dobę – od otwarcia w piątek, do zamknięcia w niedzielę. Najbliższa niedziela jest bowiem handlowa.

Dłużny nie pozostaje Lidl, który również część swoich placówek zamierza otworzyć na 24 godziny. Tutaj jednak ma obowiązywać pewna zmiana. Jeśli zechcemy zrobić zakupy w nocy, trzeba będzie zadzwonić znajdującym się przy drzwiach dzwonkiem. Wówczas pracownik otworzy nam i umożliwi zrobienie zakupów. Pozostałe sklepy Lidla mają być czynne od 6:00 do 22:00.

Czytaj także: Rząd wydał rozporządzenie ws. obostrzeń. Są zaskoczenia, których zabrakło na konferencji!

Źr.: Business Insider Polska