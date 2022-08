Władze sieci Biedronka podjęły przełomową decyzję. To świetna wiadomość dla klientów, którzy dotąd regularnie zaopatrywali się w sklepach firmy.

Informację na ten temat podaje serwis internetowy Spider’s Web. Okazuje się, że Biedronka pracuje nad utworzeniem sklepu internetowego. Co ciekawe, jest on już w fazie testów.

– Sklep internetowy Biedronka Home nie został jeszcze oficjalnie zaprezentowany. Dostęp do niego uzyskali wyłącznie pracownicy sklepów Biedronka, którzy jako pierwsi mogą zrobić w nim zakupy i zgłosić uwagi dotyczące jego działania. Wszyscy pracownicy dostali jeden login i hasło do testowania sklepu, a jeden z naszych czytelników pracujących w Biedronce podzielił się z nami tymi danymi, za co serdecznie dziękujemy – czytamy na stronie Spider’s Web.

Co będzie można kupić w internetowym sklepie sieci Biedronka? Okazuje się, że nie nabędziemy w nim np. chleba czy innych produktów spożywczych.

Biedronka otwiera sklep internetowy

Spider’s Web podaje, że w sklepie Biedronka Home, bo taką nazwę będzie nosił internetowy sklep Biedronki, będzie można kupić m.in. artykuły kuchenne, ogrodowe oraz wyposażenie do domu czy elektronikę.

Łącznie sklep zostanie podzielony na dziewięć sekcji: Kuchnia, Dom i ogród, Elektronika, Warsztat i auto, Sport i hobby, Zdrowie i uroda, Dziecko, Kultura i rozrywka oraz Moda.

– Biedronka otwiera sklep online. Ale trochę słabo, że nie da się w nim robić zakupów spożywczych – skomentował utworzenie sklepu on-line przez Biedronkę Przemysław Pająk, redaktor naczelny wspomnianego wcześniej serwisu internetowego.