Sieć sklepów Biedronka rusza z ciekawą akcją. Dzięki temu klienci będą mogli nabyć produkty spożywcze za naprawdę niewielkie pieniądze.

Biedronka rusza z nową akcją. Sieć chce tym samym zapobiec marnowaniu żywności, natomiast skorzystać z tego mogą klienci. Dyskont rozszerza bowiem swoją współpracę z aplikacją Too Good To Go.

Wszystko poprzedzono testami, jednak etap przejściowy się zakończył. Oznacza to, że użytkownicy wspomnianej aplikacji będą mogli skorzystać w jej ramach z nowej oferty przygotowanej przez sklep Biedronka.

Co to oznacza w praktyce? Ni mniej, ni więcej niż to, że my, jako klienci, przyczynimy się do tego, że jedzenie nie będzie marnowane. Dodatkowo, zyskamy możliwość nabycia go w bardzo przystępnych cenach.

Biedronka rusza z nową akcją. Kupimy żywność po niskich cenach

– W 500 sklepach Biedronki w przypadku wystąpienia nadwyżek, użytkownicy aplikacji Too Good To Go będą mogli kupić paczki niespodzianki za 1/3 ceny wyjściowej – podaje biznesowy serwis internetowy „Super Expressu”.

Co znajdzie się we wspomnianych paczkach? Okazuje się, że klienci będą mogli trafić np. na warzywa, owoce, pieczywo, ale także paczkowane wędliny, mięsa, ryby czy popularne w ostatnim czasie gotowe dania.

Kto może skorzystać z aplikacji Too Good To Go? Jest ona dostępna w we wszystkich polskich miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, w 80 proc. miast miedzy 50 – 100 tys. mieszkańców, a także w wielu ośrodkach poniżej 50 tys. mieszkańców. Dzięki poszerzeniu współpracy z Biedronką „apka” obejmie 500 sklepów wchodzących w skład popularnego dyskontu.

