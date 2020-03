W związku z pandemią koronawirusa, ważne zmiany w sklepach wprowadza Biedronka. Dotyczą one między innymi limitu klientów oraz godzin pracy sklepów. Zmiany mają rozpocząć się w ciągu najbliższych dni.

Biedronka zaostrza zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. Już wcześniej w sklepach pojawiły się plakaty zawierające zasady bezpieczeństwa, pojawiały się również komunikaty zachęcające do płatności bezgotówkowych oraz przypominające o konieczności używania jednorazowych rękawiczek podczas pakowania pieczywa.

Teraz jednak Biedronka postanowiła wprowadzić kolejne środki bezpieczeństwa. W całym kraju skrócone zostały między innymi godziny pracy sklepów, które od teraz mają być otwarte od 8:00 do 20:00. Zmianę mają wprowadzić placówki w całej Polsce nie później niż do 23 marca.

To jednak nie wszystko. Sieć wprowadzi również limity klientów, zależne od powierzchni konkretnego sklepu. Przy kasach ma pojawić się oznaczenie odległości jednego metra, mają tam być również dostępne nawilżone chusteczki. Z kolei przy wejściu do sklepu mają pojawić się podajniki z płynem dezynfekującym. Tutaj jednak sieć zaznacza, że z uwagi na ograniczoną dostępność, będzie to wprowadzane stopniowo.

Źr.: Onet