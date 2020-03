Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała dzisiaj, że czasowo przywraca handel w niedzielę. Decyzja ma związek z pandemią koronawirusa, która bardzo negatywnie wpłynęła także na polską gospodarkę. Dzisiaj rząd przedstawił też pakiet rozwiązań antykryzysowych.

Rząd ogłosił dzisiaj pakiet pomocowy dla polskiej gospodarki pod nazwą „tarcza antykryzysowa”. Zakłada on m.in. wsparcie dla sektora handlowego w Polsce. Wśród zapowiedzianych rozwiązań pojawił się również handel w niedzielę, który czasowo zostanie przywrócony. – informuje Radio ZET.

KPRM: rządowy pakiet pomocowy dla firm przewiduje czasowe przywrócenie w niedziele zaopatrzenia sklepów i handlu. — Radio ZET NEWS (@RadioZET_NEWS) March 18, 2020

Jeszcze w piątek media informowały, że rząd złagodzi zakaz handlu w niedzielę. Wtedy chodziło jednak tylko o wprowadzenie możliwości dostaw towarów w niedzielę. W tym wariancie klienci nadal nie mogli robić w ten dzień zakupów. Teraz również to się zmieni.

Tarcza antykryzysowa, którą przedstawił w środę rząd, podzielona jest na pięć głównych części. Jej szacunkowa wartość to ok. 212 mld zł – powiedział po posiedzeniu Rady Gabinetowej premier Mateusz Morawiecki, cytowany przez portal businessinsider.com.pl. Główne punkty planu to: bezpieczeństwo pracowników; finansowanie przedsiębiorstw; ochrona zdrowia; wzmocnienie systemu finansowego; program inwestycji publicznych.

Rząd ograniczył handel w niedzielę i święta ustawą, która weszła w życie 1 marca 2018 r. Zgodnie z pierwotnymi założeniami, w tym roku sklepy mogły być otwarte jedynie w siedem niedziel w ciągu roku. Teraz rząd zawiesza te przepisy.

Źr. radiozet.pl; wmeritum.pl