Sklepy sieci Biedronka znów mają zostać otwarte w niedzielę – donoszą Wirtualne Media. Z informacji portalu wynika, że mają one działać pod statusem placówki medycznej. Już w najbliższą niedzielę otwarte miałoby zostać aż kilkaset sklepów.

Nawet kilkaset z ponad 3200 sklepów sieci Biedronka w Polsce miałoby zostać otwarte w najbliższą niedzielę – informują Wirtualne Media. Wszystkie miałyby otrzymać status placówki medycznej. Prawne możliwości w tej kwestii Jeronimo Martins Polska miało analizować już od kilku tygodni.

Wiele wskazuje na to, że analizy dobiegły końca i Biedronka faktycznie jest gotowa na to, by otworzyć się w niedziele niehandlowe. „Mamy informacje, że jest to już przesądzone” – powiedział przewodniczący „Solidarności” w sieci Biedronka Piotr Adamczak w rozmowie z Radiem Poznań.

Adamczak zaznaczył, że przygotowania do ponownego otwarcia w najbliższą niedzielę trwały już od pewnego czasu. „Pracownicy i kierownicy sklepów do nas dzwonią i przekazują nam informacje, które oni otrzymują za pomocą SMS-ów lub mailowej poczty służbowej. Pojawiały się też firmy zewnętrzne, które instalowały jakieś łącza w sklepach dla tych „placówek medycznych”. To jest już pewne, bo takie wytyczne kierownicy sklepów dostali, że mają planować ludzi do pracy na pierwszą niedzielę sierpnia” – dodał.

Źr.: Wirtualne Media, Radio Poznań