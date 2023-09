Adam Bielan na antenie Polsat News poinformował, że wewnętrzny sondaż przeprowadzony na zlecenie PiS wskazuje olbrzymią przewagę obozu rządzącego. W ocenie polityka, jeśli taki wynik powtórzy się w dniu wyborów, to PiS czeka kolejna samodzielna kadencja.

Bielan mówił, że w trwającej kampanii wyborczej Prawo i Sprawiedliwość dąży do uzyskania samodzielnej większości. Jak przekonuje wskazują na to wewnętrzne badania zlecane przez partię. Jeśli do tego dojdzie, to trzecią kadencję będzie rządząc ta sama partia.

„Sondaże pokazują bardzo dużą przewagę. Mówię o tym bardzo spokojnie, z dystansem, bo mamy jeszcze 5 tygodni do wyborów i nie chcę nikogo z naszych zwolenników, aktywistów zniechęcać do ciężkiej pracy. Bo to, że mamy dobre czy bardzo dobre sondaże dzisiaj nie oznacza, że wygramy w taki sposób wybory” – powiedział Bielan.

Bielan twierdzi, że wewnętrzny sondaż daje jego formacji poparcie przekraczające 40 proc. „Mamy czwórkę z przodu i jestem przekonany, że będziemy mieć czwórkę z przodu w wyborach, w dniu wyborów, ale do tego potrzebne jest 5 tygodni ciężkiej pracy” – powiedział.

Przeczytaj również:

Źr. dorzeczy.pl