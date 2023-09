Kolejne sondaże wskazują, że Prawo i Sprawiedliwość zwiększa przewagę nad rywalami politycznymi, a do wyborów coraz bliżej. Lech Wałęsa opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym poddał w wątpliwość wiarygodność badań opinii publicznej.

Lech Wałęsa już niejednokrotnie dowodził swojej skrajnej niechęci do PiS-u i do Jarosława Kaczyńskiego osobiście. Najwyraźniej nie może się pogodzić z tym, że formacja rządząca ma realną szansę na ponowny sukces w wyborach parlamentarnych. Szczególnie nie podobają mu się sondaże przedwyborcze. „To jest przygotowanie opinii publicznej do oszustwa przy wyborach udowadniając, że wszystkie sondaże przewagę Pis-u wykazywały wcześniej” – twierdzi Wałęsa.

„Czy sondaże wyborcze są manipulowane!? Apeluję do Opozycji, o sprawdzenie sondaży wykonywanych przez firmę (…) Zastanawiające jest to dlaczego badania sondażowe, tak ważne dla opinii publicznej, realizuje tak mały podmiot powstały w 2020 roku, a nie renomowana firma z wieloletnim doświadczeniem. Apeluję również , o sprawdzenie oprogramowania do zliczania głosów Państwowej Komisji Wyborczej” – pisze Wałęsa.

„Czy oprogramowanie PKW powstałe za rządów PiS miało przeprowadzony i zaakceptowany audyt przez niezależną firmę audytorską? Zalecenia te są niezwykle ważne aby nie było podejrzeń o manipulację wynikami wyborów przy zliczaniu głosów przez PKW. Ostrzegam i apeluję, o zajęcie się tymi poważnymi zastrzeżeniami i uwagami aby uniknąć możliwych manipulacji w czasie i po wyborach” – napisał Wałęsa na Facebooku.

Źr. se.pl