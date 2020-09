Adam Bielan w rozmowie na antenie radia RMF FM zapowiedział, że wkrótce Zjednoczona Prawica zyska większość w Senacie. W jego ocenie może się to stać dość szybko, bo już w przeciągu najbliższych kilku miesięcy. Ocenił także, że „opozycja jest dzisiaj w fatalnym stanie”.

Bielan pytany na antenie RMF FM, czy Zjednoczona Prawica może odzyskać większość w Senacie, odparł, że „jest to możliwe”. „Ja od początku rozmów na temat szykowania się władz Senatu po wyborach parlamentarnych sądziłem, że jeżeli nie uda nam się, Zjednoczonej Prawicy, zdobyć większości w Senacie bezpośrednio po wyborach, to kolejnym takim czasem, kiedy będzie to możliwe, to już będzie okres po wyborach prezydenckich, on w tej chwili nastąpi” – powiedział.

Polityk zapewnił, że on nie prowadzi takich rozmów. „Znając charakter tej instytucji, znając wielu senatorów, również opozycji, jestem przekonany, że będzie to możliwe w najbliższych miesiącach” – podkreślił Bielan.

Bielan: „Opozycja jest w fatalnym stanie”

Ocenił, że „opozycja jest dzisiaj w fatalnym stanie, morale tam jest bardzo niskie, zarówno w PO, jak i w PSL”. „Pamiętajmy również, że w Senacie zasiada bardzo wiele osób, które nie są członkami partii politycznych, startują z list partii politycznych, ale do tych partii nie należą, więc Senat zawsze rządził się swoimi prawami. W poprzedniej kadencji kilkoro senatorów opozycji dołączyło do naszego klubu” – powiedział Bielan.

Polityk odniósł się także do trwających rozmów pomiędzy liderami Zjednoczonej Prawicy. „Teraz mamy trzy lata bez wyborów. Idealny czas, żeby reformować kraj, wprowadzać zmiany, które są zapisane w naszym programie wyborczym, natomiast musimy się umówić na szczegółowy plan działania, na to, które zmiany będą traktowane bardziej priorytetowo i które będą wprowadzane w pierwszym rzędzie. Tego dotyczą przede wszystkim te rozmowy” – powiedział Bielan.

