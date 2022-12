Jan Błachowicz zabiera głos po walce Magomiedem Ankalajewem. Sędziowie ogłosili remisowy werdykt, jednak obaj zawodnicy nie zgadzają się z takim rozstrzygnięciem. Polak zabrał głos…

Przypomnijmy, że starcie Jana Błachowicza (29-9-1) z Magomiedem Ankalajewem (17-1-1) na gali UFC 282 w Las Vegas zakończyło się remisem. Sędziowie ogłosili werdykt na podstawie wyników kart (48-47, 46-48, 47-47).

Zaraz po ogłoszeniu decyzji obaj zawodnicy zabrali głos, kwestionując wynik. – Nie wiem, co mam powiedzieć. Wygrałem tę walkę. Gdzie jest mój pas? – pytał Ankalajew. – Dajcie mu ten pas. Ja na pewno nie wygrałem – zaapelował Błachowicz.

Polski zawodnik zabrał głos także w mediach społecznościowych. „Dziękuje, że byliście ze mną. Trudna walka za mną, zabrakło skończenia. Sędziowie dali remis i niedosyt pozostaje dla wszystkich. Wszystko co myślę powiedziałem po walce” – napisał.

„Jestem dalej w grze o mistrzostwo i zrobię wszystko, aby pas mistrza UFC wrócił do Polski. Legendarna Polska Siła jest wciąż w grze. Zamierzam tę grę wygrać. Dziękuje wszystkim za wsparcie. Walczymy dalej” – zapewnił Błachowicz.

Jan Błachowicz po #UFC282: nie wiem, jak on to oceni, ale z mojej perspektywy było bardzo blisko końca. Zabrakło 2-3 kopnięć. Zaskoczył mnie tym, że zmienił pozycję na klasyczną, bo szykowałem się pod mańkuta. Ale musiał to zrobić [żeby chronić nogę].



[źródło: strona UFC]