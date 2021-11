Black Friday 2021 zbliża się wielkimi krokami! To ten wyjątkowy dzień, podczas którego można upolować produkty za naprawdę niską cenę. Ale oczywiście nie jest to regułą, zakupy tego dnia należy dokonywać z rozwagą i przede wszystkim, warto odpowiednio się przygotować. Po przeczytaniu tego artykułu dowiesz się, na co zwrócić uwagę podczas zakupów i jak nie dać się oszukać. Zapraszam do lektury!

Jak zaoszczędzić podczas zakupów tego dnia?

Kluczem do mądrych zakupów jest sporządzenie listy produktów, które planujemy zakupić. I zaplanowanie, ile maksymalnie pieniędzy można na to wydać. Chaotyczne zakupy podczas, których do koszyka przypadkowo i bezrefleksyjnie lądują produkty, nie są dobrym wyjściem. Wielu nieuczciwych sprzedawców zwiększa je tuż przed Black Friday, by finalnie sprzedać produkt za tyle samo co przed obniżką. Dobrze już wcześniej sprawdzić cenę danego produktu i w Black Week 2021 zweryfikować, czy faktycznie cena jest niższa. Korzystając z porównywarki cen Ceneo.pl można w łatwy sposób porównać ceny danego produktu w konkurencyjnych sklepach i wybrać tą najkorzystniejszą ofertę.

Najczęstsze produkty kupowane podczas Black Friday

Podczas jesiennych wyprzedaży można upolować wiele okazji z różnych branż. Wiele dużych sklepów sieciowych, jak i tych małych bierze udział w tej akcji. Możesz wówczas kupić tańsze sprzęty RTV i AGD, w tym gadżety elektroniczne czy nową lodówkę. To też dobra okazja do odświeżenia swojej garderoby, wiele marek odzieżowych mocno obniża ceny ubrań, nawet tych z najnowszej kolekcji. Podczas Brack Friday możesz nabyć też różne akcesoria, takie jak:

książki,

gry komputerowe,

kosmetyki,

konsole,

telewizory,

smartfony i smartwatche.

Warto pamiętać, że niedługo święta i to dobra okazja na zakup upominków dla przyjaciół i rodziny. Gama produktów jest naprawdę szeroka.

Warto przeczytać: PS4, Xbox One i PC w Black Friday 2021. Gdzie szukać promocji na gry?

Zakupy stacjonarne vs online – porównanie

Zakupy stacjonarne mają tę przewagę, że fizycznie można zobaczyć daną rzecz, zaś ubrania przymierzyć i dobrać rozmiar. Ich minusem jest to, że w sklepach jest tłoczno, do kasy trzeba czekać w długiej kolejce, parkingi są zajęte, zaś zakupy trzeba mozolnie przynieść do domu. Odwrotnością tej sytuacji są zakupy w sieci. Wiele sklepów tego dnia zapewnia darmową dostawę do domu bądź paczkomatu, zaś nietrafiony zakup bez problemu zwrócić.

Z Ceneo zaoszczędzisz w Black Friday 2021!

By szybko sprawdzić i porównać ceny danego produktu, warto skorzystać z porównywarki cen Ceneo.pl. Dzięki tej stronie łatwo znajdziesz sklep, w którym dany produkt będzie najtańszy. Serwis umożliwia również sprawdzenie historii cen. Gdy zdecydujesz się kupić produkt wybrany na Ceneo, można kupić go w dwóch wariantach: po kliknięciu „Idź do sklepu” zostaniesz przekierowany do oferty konkretnego sprzedawcy, bądź też poprzez opcję „Kup Teraz” za pośrednictwem serwisu. Mało tego, na stronie znajdują się zweryfikowane opinie użytkowników na temat szukanego produktu. Ten portal to sprawdzony przyjaciel każdego łowcy okazji. Black Friday to szansa do znalezienia czegoś w naprawdę dobrej cenie, dobrze wówczas korzystać z dostępnych narzędzi, dzięki którym skutecznie uda się zaoszczędzić.

Materiał partnera