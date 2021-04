Mariusz Błaszczak na antenie Radiowej Jedynki mówił o zaangażowaniu wojska w walkę z pandemią koronawirusa. W pewnym momencie nawiązał do wpisu dziennikarza TVN w mediach społecznościowych. Najwyraźniej zrobił on wrażenie na ministrze obrony, bo ten określił to jako „wydarzenie bez precedensu”.

Błaszczak na antenie chwalił żołnierzy pomagających służbie zdrowia w walce z pandemią koronawirusa. „Mamy w dyspozycji 14 śmigłowców, 2 samoloty transportowe, jesteśmy aktywni. 7000 żołnierzy codziennie pomaga. Chciałbym podziękować wojskowej służbie medycznej. W Warszawie jest 300 łóżek covidowych, które zostały przygotowane przez wojskową służbę zdrowia” – wymieniał.

Później Błaszczak podkreślał też zaangażowanie Wojsk Obrony Terytorialnej. Przy okazji nawiązał do wpisu dziennikarza TVN Krzysztofa Skórzyńskiego w mediach społecznościowych. Minister obrony nie krył zdziwienia, bo dziennikarz publicznie docenił i pochwalił zaangażowanie Terytorialsów. Musiał jednak przekonać się o tym na własnej skórze.

Błaszczak pod wrażeniem wpisu dziennikarza TVN

Skórzyński podzielił się pewną historią, w której uczestniczył. „W trybie pilnym musiałem jechać z córką do szpitala. Na SOR „kierował ruchem” chłopak z WOT. Gołym okiem było widać, że dzięki jego zaangażowaniu wszystko chodziło tam jak w zegarku. Duże podziękowania dla @terytorialsi!” – napisał na Twitterze.

W trybie pilnym musiałem jechać z córką do szpitala. Na SOR „kierował ruchem” chłopak z WOT. Gołym okiem było widać, że dzięki jego zaangażowaniu wszystko chodziło tam jak w zegarku. Duże podziękowania dla @terytorialsi ! — Krzysztof Skórzyński (@skorzynski) March 31, 2021

Błaszczak najwyraźniej był pod wrażeniem tego wpisu, bo nie krył zaskoczenia. „Nawet wczoraj było takie wydarzenie bez precedensu. Dziennikarz TVN-u podziękował za to, że żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej pomagają w szpitalu. Miał taką sytuację, opisywał ją publicznie i właśnie podziękował żołnierzom WOT. To jest jakiś przełom” – powiedział na antenie.

Nowe zakażenia

W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 35 251 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Notujemy więc kolejny wzrost zakażeń w stosunku do wczorajszych danych. Resort poinformował również o śmierci 621 zakażonych osób. „Z powodu COVID-19 zmarło 130 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 491 osób” – czytamy.

Łącznie w naszym kraju wykryto 2 356 970 przypadków zakażenia koronawirusem. 53 665 osób nie żyje a 1 882 179 uznano za wyzdrowiałe.

Źr. dorzeczy.pl; twitter