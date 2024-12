W niedzielę aktywiści z Ostatniego Pokolenia zablokowali ulicę w Warszawie. Część kierowców straciła cierpliwość i na własną rękę próbowała udrożnić przejazd. W tym gronie znalazł się również znany piłkarz Legii Warszawa Michał Kucharczyk.

Od kilku dni działacze Ostatniego Pokolenia cyklicznie blokują Wisłostradę, co wywołuje ogromne emocje wśród mieszkańców Warszawy. Protest odbył się również w niedzielę. Część blokujących przykleiła się klejem do asfaltu, co utrudniło ich usunięcie. Szybko utworzył się ogromny korek.

W pewnym momencie sprawy w swoje ręce postanowili wziąć sami kierowcy. „Oni nie są najważniejsi. Niech zostawią jeden pas. Są tu osoby chore w samochodach, które muszą jechać do domu i wziąć leki” – mówił do kamery Polsat News rozemocjonowany mężczyzna.

Internauci i dziennikarze sportowi szybko rozpoznali, że to znany piłkarz Legii Warszawa, Michał Kucharczyk. „Michał Kucharczyk wyjaśniający aktywistów, którzy blokują drogę, to coś, czego uniwersum polskiej piłki zdecydowanie potrzebowało” – napisał w tonie żartu Filip Trokielewicz z pilkanozna.pl.

Po godzinie 15:30 protest zakończyła interwencja policji.

