Rzecznik Praw Obywatelskiej Adam Bodnar w rozmowie z RMF FM stanął w obronie telewizji TVN. Jednocześnie nie wykluczył, że zdecyduje się na wejście do polityki. Nie chciał jednak mówić o szczegółach.

Bodnar zapowiedział, że jako RPO prześle opinię do ustawy tzw. „lex TVN”. „Przedstawię moje krytyczne uwagi z punktu widzenia wartości konstytucyjnych. Chodzi o art. 14 konstytucji, który jest zasadą ustrojową, że Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność środków masowego przekazu, a także art. 54, który mówi o wolności słowa oraz wolności mediów” – mówił.

„Dla mnie to jest kolejna sprawa dotycząca tej problematyki, bo na przestrzeni mojej kadencji kilka razy się zdarzało, że zabierałem mocno głos w sprawach dotyczących wolności mediów” – powiedział Bodnar.

Bodnar zaangażuje się w politykę?

Ustępujący RPO ocenił, że struktura kapitałowa mediów może być na różne sposoby kształtowana. „Tylko jeśli dokonujemy tego typu zmian, to nie może to zaskakiwać podmiotów, które funkcjonują na rynku medialnym od lat i które co do struktury właścicielskiej nigdy nie budziły żadnych wątpliwości” – mówił Bodnar. „W tym przypadku moim zdaniem nie możemy mieć nawet cienia wątpliwości, że chodzi o uderzenie w bardzo konkretny podmiot, czyli w grupę TVN” – stwierdził.

Podczas rozmowy padło pytanie, czy Bodnar zamierza zaangażować się w politykę. „Nie wykluczam, ale to jest jeszcze za wcześnie, żeby na to odpowiedzieć” – odparł. „Teraz jest mi potrzebny taki okres zawodowego ustabilizowania i może nie spokoju, ale po prostu takiej swoistej restrukturyzacji, osobistej i zawodowej” – dodał.

Źr. RMF FM